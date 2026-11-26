Προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε πως άπαντες αντιλαμβάνονται ότι η τελική απόφαση θα αποτελεί έναν συμβιβασμό και κανείς δεν θα πάρει όσα επιθυμεί.

Επισήμανε ότι η Λευκωσία υποστηρίζει τη συνέχιση των πολιτικών συνοχής, χαρακτηρίζοντάς τις σημαντικότατες για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόσθεσε πως πρέπει να ενισχυθούν οι πολιτικές που οδηγούν στη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης.

Παράλληλα δήλωσε πως θα πρέπει να μειωθεί ο χρόνος συζήτησης σε σχέση με τον προϋπολογισμό της ΕΕ καθώς κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποια θα είναι τα δεδομένα μέσα στα επόμενα επτά χρόνια.

Αναφορικά με το Ουκρανικό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία, ως η χώρα που αντιλαμβάνεται περισσότερο τι συμβαίνει με την παράνομη ρωσική εισβολή, θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια.

Τόνισε ωστόσο πως η Τουρκία αποτελεί την πρωταθλήτρια χώρα σε σχέση με την παραβίαση των ρωσικών κυρώσεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει απλώς να το διαπιστώνει, αλλά να προχωρήσει και στο επόμενο βήμα.

Πηγή: ΡΙΚ