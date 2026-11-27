Ο οίκος αναφέρει ότι η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να επιδεικνύει καλές επιδόσεις παρά τις εξωτερικές προκλήσεις. Προβλέπει μέση ανάπτυξη του ΑΕΠ περίπου 3,1% την περίοδο 2026-2027, με στήριξη από την ανθεκτική εγχώρια ζήτηση και τις εισροές ξένων επενδύσεων. Στο λειτουργικό περιβάλλον συμβάλλουν επίσης η σταθερή αύξηση της απασχόλησης και η μείωση του δανεισμού του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος βρίσκεται πλέον κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ, εξαιρουμένων των Εταιρειών Ειδικού Σκοπού (SPEs).

Οι παλαιοί κίνδυνοι στον τραπεζικό τομέα έχουν περιοριστεί, σημειώνει η CI Ratings. Ωστόσο, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που παραμένουν σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων εκτός τραπεζικού τομέα, χωρίς δικαίωμα αναγωγής στο τραπεζικό σύστημα, εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Τον Ιούνιο του 2026 αντιστοιχούσαν περίπου στο 49,8% του ΑΕΠ.

«Συνολικά, οι ευνοϊκές πιστωτικές συνθήκες και η ενίσχυση του τραπεζικού τομέα στηρίζουν τις τελικές οικονομικές επιδόσεις και την περαιτέρω δημιουργία αποθεμάτων ασφαλείας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων οικονομικών υφέσεων», αναφέρει ο οίκος.

Η αξιολόγηση της Τράπεζας Κύπρου

Η αξιολόγηση της βασικής χρηματοοικονομικής ισχύος της Τράπεζας στηρίζεται στην υψηλή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων της. Η ποιότητα των δανείων αποτυπώνεται στη μείωση των ΜΕΔ και στην κάλυψή τους από προβλέψεις για ζημιές από δάνεια που υπερβαίνουν το 100%.

Στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται η σταθερή χρηματοδότηση μέσω καταθέσεων, η ισχυρή ρευστότητα, η υψηλή κεφαλαιοποίηση και η υγιής υποκείμενη κερδοφορία. Θετικά αξιολογείται επίσης η ηγετική θέση της Τράπεζας στην εγχώρια αγορά, παρά τον αυξημένο ανταγωνισμό που ακολούθησε τη συγκέντρωση στον τραπεζικό τομέα.

Περιοριστικό παράγοντα αποτελεί η υψηλή συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου στον τομέα των ακινήτων, περιλαμβανομένων των στεγαστικών δανείων, εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων από το κόστος διαβίωσης. Οι πιέσεις αυτές, μαζί με τα ήδη υψηλά επιτόκια και την πιθανότητα περαιτέρω αυξήσεών τους, θα μπορούσαν να δυσκολέψουν τα νοικοκυριά να εξυπηρετούν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, εκτιμά ο οίκος. Περιορισμούς συνιστούν επίσης οι αυξημένοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα των πιστώσεων, δεδομένου του μικρού και ανοικτού χαρακτήρα της κυπριακής οικονομίας και της έκθεσής της σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς.

Η CI Ratings χαρακτηρίζει πολύ ισχυρή την ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας, χάρη στα υγιή κριτήρια χορήγησης δανείων, την αποτελεσματική διαχείριση πιστωτικού κινδύνου και τις ευνοϊκές εγχώριες λειτουργικές συνθήκες. Τα ΜΕΔ βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με κάλυψη από προβλέψεις άνω του 100% και περιορισμένη δημιουργία νέων προβληματικών δανείων. Ισχυρή είναι και η ποιότητα των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, με σημαντικές τοποθετήσεις στην Κεντρική Τράπεζα και χαρτοφυλάκιο τίτλων υψηλής ποιότητας.

Ο ισολογισμός επωφελείται από τα σημαντικά ρευστά διαθέσιμα και τη σχετικά περιορισμένη συγκέντρωση δανείων και καταθέσεων σε μεμονωμένους αντισυμβαλλομένους, στοιχεία που συνάδουν με το προφίλ της Τράπεζας ως οργανισμού με κύρια δραστηριότητα τη λιανική τραπεζική. Η ισχυρή κάλυψη των προβλέψεων, η υγιής υποκείμενη κερδοφορία και τα κεφαλαιακά αποθέματα ενισχύουν την ικανότητά της να απορροφά πιστωτικές ζημιές.

Παρά την ισχυρή ποιότητα του ενεργητικού, οι πιέσεις από το κόστος διαβίωσης, τις οποίες εντείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας και οι περιφερειακές γεωπολιτικές εντάσεις, θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν την ικανότητα των νοικοκυριών να εξυπηρετούν τα δάνειά τους. Τα υψηλότερα επιτόκια ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω την εξυπηρέτηση του χρέους, ιδίως επειδή το μεγαλύτερο μέρος του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας αφορά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου.

Η σημαντική έκθεση σε κυκλικούς εγχώριους τομείς, κυρίως στα ακίνητα και τον τουρισμό, παραμένει παράγοντας πιστωτικού κινδύνου, ιδίως σε περίπτωση οικονομικής ύφεσης ή κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων. Το μικρό μέγεθος της εγχώριας οικονομίας περιορίζει τις δυνατότητες αύξησης των χορηγήσεων και διαφοροποίησης ανά τομέα, ενώ η επιλεκτική διεθνής επέκταση προσφέρει έναν βαθμό γεωγραφικής διαφοροποίησης.

Κερδοφορία και χρηματοδότηση

Η κερδοφορία της Τράπεζας είναι ισχυρή, με ετήσια απόδοση μέσου ενεργητικού (ROAA) 1,76% κατά το εννιάμηνο του 2026. Στηρίζεται στην ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους, στη χαμηλού κόστους καταθετική βάση και στην καλή αποδοτικότητα κόστους. Ενισχύθηκε επίσης σε μικρό βαθμό από αντιλογισμούς προβλέψεων για συγκεκριμένους πελάτες· χωρίς αυτούς, η ετήσια απόδοση μέσου ενεργητικού παραμένει ισχυρή, περίπου στο 1,66%.

«Παρά τις πιέσεις στα περιθώρια κέρδους από τις μειώσεις των επιτοκίων το 2025, η αύξηση των χορηγήσεων και των επενδύσεων, σε συνδυασμό με τις διαρθρωτικές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου, στήριξαν τα καθαρά έσοδα από τόκους έως το 2026», αναφέρει η CI Ratings.

Η ποιότητα των κερδών χαρακτηρίζεται καλή. Τα κυρίως επαναλαμβανόμενα μη επιτοκιακά έσοδα αντιστοιχούν στο 28% των λειτουργικών εσόδων και στηρίζονται στις καθιερωμένες δραστηριότητες που αποφέρουν προμήθειες και στην εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η αποδοτικότητα κόστους παραμένει ικανοποιητική, με τον δείκτη κόστους προς έσοδα στο 40,9%.

Ο οίκος εκτιμά ότι η κερδοφορία θα παραμείνει ισχυρή, αν και οι αποδόσεις ενδέχεται να μετριαστούν καθώς το κόστος πιστωτικού κινδύνου επανέρχεται σε πιο κανονικά επίπεδα, αυξάνεται το κόστος χρηματοδότησης και η υψηλότερη φορολογία επιβαρύνει τα καθαρά κέρδη.

Το χρηματοδοτικό προφίλ της Τράπεζας είναι ισχυρό, καθώς στηρίζεται σε εδραιωμένη εγχώρια καταθετική βάση, κυρίως από τη λιανική τραπεζική, η οποία προσφέρει σταθερή χρηματοδότηση χαμηλού κόστους. Οι ανάγκες χρηματοδότησης από τις αγορές είναι περιορισμένες και αφορούν κυρίως τις απαιτήσεις για ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και επιλέξιμες υποχρεώσεις. Οι διεθνείς δραστηριότητες και οι εταιρικές καταθέσεις ενδέχεται να παρουσιάζουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα, αλλά οι κίνδυνοι μετριάζονται από την ισχυρή ρευστότητα και τη συνολική σταθερότητα της χρηματοδότησης.

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι χαμηλός, χάρη στα σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα και υπόλοιπα στην Κεντρική Τράπεζα, στους τίτλους υψηλής ποιότητας και στο χαμηλό επίπεδο επιβάρυνσης του ενεργητικού με εξασφαλίσεις. Ο χαμηλός δείκτης δανείων προς καταθέσεις αντανακλά σημαντική πλεονάζουσα ρευστότητα, ενώ οι δείκτες κάλυψης ρευστότητας και καθαρής σταθερής χρηματοδότησης βρίσκονται αισθητά πάνω από τα κανονιστικά ελάχιστα όρια.

«Τα αποθέματα αυτά παρέχουν σημαντική δυνατότητα απορρόφησης εκροών καταθέσεων και στήριξης της αύξησης των χορηγήσεων», αναφέρει η CI Ratings.

Κεφαλαιακή επάρκεια και προοπτικές

Η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας χαρακτηρίζεται ισχυρή, με στήριξη από κεφάλαια CET1 υψηλής ποιότητας, σημαντικά εποπτικά αποθέματα και τη δυνατότητα ισχυρής εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου. Στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026, ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) ανερχόταν στο 20,6% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAR) στο 25,2%.

Η διατήρηση κεφαλαίων περιορίστηκε από τις σημαντικές διανομές μερισμάτων προς τους μετόχους, ενώ η αύξηση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού και οι υψηλότερες εποπτικές αφαιρέσεις συνέβαλαν σε μικρή μείωση των κεφαλαιακών δεικτών. Αναμένεται περαιτέρω μετριασμός τους καθώς αυξάνονται οι διανομές προς τους μετόχους και επεκτείνεται η δανειοδοτική δραστηριότητα. Ωστόσο, η κεφαλαιοποίηση αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, χάρη στην υποκείμενη κερδοφορία και τη δυνατότητα προσαρμογής των διανομών.

Η κεφαλαιακή ευελιξία έχει βελτιωθεί μετά την εισαγωγή της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία ενίσχυσε τη ρευστότητα των μετοχών της και την πρόσβαση στις αγορές μετοχικού κεφαλαίου. Η καθιερωμένη πρόσβαση στις αγορές χρέους στηρίζει τις ανάγκες αναχρηματοδότησης των υποχρεώσεων MREL.

Η σταθερή προοπτική σημαίνει ότι οι αξιολογήσεις αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητες τους επόμενους 12 μήνες και αντανακλά την εκτίμηση του οίκου ότι το προφίλ κινδύνου της Τράπεζας είναι πιθανό να παραμείνει στα σημερινά επίπεδα. Η ανθεκτικότητα των ισχυρών χρηματοοικονομικών μεγεθών της σε περίοδο οικονομικής ύφεσης θα μπορούσε να στηρίξει μελλοντική αναβάθμιση. Αντίθετα, αν και δεν θεωρείται πιθανό στο παρόν στάδιο, οι προοπτικές θα μπορούσαν να υποβαθμιστούν εάν τα χρηματοοικονομικά μεγέθη της Τράπεζας εξασθενούσαν σημαντικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ