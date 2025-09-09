Aστυνομική επιχείρηση στο Σικάγο κατά παράνομης μετανάστευσης

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το Σικάγο μπαίνει συχνά τις τελευταίες ημέρες στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, που απειλεί να στείλει εκεί την εθνοφρουρά, όπως έπραξε στην Ουάσιγκτον στα μέσα Αυγούστου. Όμως η προοπτική της επέμβασης του στρατού συναντά σθεναρή αντίσταση από τοπικούς αιρετούς.

Η Κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι εξαπολύει επιχείρηση ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας αρμόδιας για τη μετανάστευση (ICE) στο Σικάγο, εναντίον των «χειρότερων από τους χειρότερους εγκληματίες παράνομους μετανάστες», ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλεί εδώ και μέρες να αναπτύξει στη μεγαλούπολη την εθνοφρουρά.

Η επιχείρηση, που βαφτίστηκε «Midway Blitz», θα βάλει στο στόχαστρο «εγκληματίες παράνομους μετανάστες που τρομοκρατούν Αμερικανούς» στο Ιλινόι, την πολιτεία όπου βρίσκεται η τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

«Αυτή η επιχείρηση θα στοχοποιήσει τους χειρότερους από τους χειρότερους εγκληματίες παράνομους μετανάστες» στο Σικάγο, ανέφερε  η Υφυπουργός του DHS, Τρίσα ΜακΛάφλιν, επιρρίπτοντας ευθύνες προσωπικά στον δημοκρατικό κυβερνήτη του Ιλινόι Τζέι Μπι Πρίτσκερ διότι «απελευθερώνει μέλη συμμοριών, βιαστές, απαγωγείς και διακινητές ναρκωτικών στους δρόμους στο Σικάγο εδώ και χρόνια, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή Αμερικανών» και μετατρέποντας την πόλη σε «μαγνήτη για τους εγκληματίες», κατ' αυτήν.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου παραθέτει τα προφίλ κάπου δέκα ανδρών, με φωτογραφίες τους, που διατείνεται πως έχουν διαπράξει πολλαπλά εγκλήματα αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι από τις τοπικές αρχές.

Από το σαββατοκύριακο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει υιοθετήσει άκρως βίαιη ρητορική για τη μητρόπολη στο βόρειο τμήμα της χώρας, που χαρακτήρισε «παγκόσμια πρωτεύουσα των δολοφονιών» και «φωλιά αρουραίων».

Πηγή: ΚΥΠΕ

