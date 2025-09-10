Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ισραήλ: Ανακρίθηκε Υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου για χορήγηση διπλωματικών διαβατηρίων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Κοέν υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για ανάκριση αλλά πως απλώς του «ζητήθηκε να δώσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων».

Μια ακόμη υπόθεση που αγγίζει την Κυβέρνηση του Ισραήλ διερευνούν οι αρχές της χώρας. Αυτή τη φορά αφορά τον νυν Υπουργό Ενέργειας, Έλι Κοέν, για το διάστημα που ήταν Υπουργός Εξωτερικών, αγγίζει όμως και τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου.

Ο Κοέν κλήθηκε και ανακρίθηκε από την υπηρεσία Lahav 433, μια υπηρεσία «αδιαφθόρων» η οποία αποκαλείται συχνά ως «FBI του Ισραήλ» και η οποία επιλαμβάνεται σοβαρών εγκλημάτων και σημαντικών υποθέσεων διαφθοράς.

Ο Υπουργός ερευνάται για τη χορήγηση τεσσάρων, κατά τον ίδιο, διπλωματικών διαβατηρίων: σε τρεις δημάρχους, όλοι του κυβερνώντος Λικούντ, όπως και στον μικρότερο γιό του Βενιαμίν Νετανιάχου, Γιάιρ ο οποίος ζει τα τελευταία χρόνια στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Οι υπό διερεύνηση περιπτώσεις δημάρχων, ωστόσο, είναι τέσσερις και η αναφορά του Κοέν σε τρεις προκαλεί πρόσθετα ερωτήματα, σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Ο Κοέν υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για ανάκριση αλλά πως απλώς του «ζητήθηκε να δώσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων». Όσο για το διαβατήριο του υιού Νετανιάχου είπε ότι ανανεώθηκε έκτοτε πολλές φορές, λόγω των μέτρων ασφαλείας του Γιάιρ Νετανιάχου. Δήλωσε ακόμα ότι «δεν έπρεπε ποτέ να είχε ξεκινήσει» η έρευνα αλλά «ως νομοταγής πολίτης» ήταν πρόθυμος να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα.

Ο γιος του Πρωθυπουργού κλήθηκε ήδη σε επίσκεψή του στο Ισραήλ και κατέθεσε στη Lahav 433, με τη διευκρίνιση όμως από τις αρχές ότι δεν είναι ύποπτος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΙΣΡΑΗΛΕΡΕΥΝΑΗΠΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited