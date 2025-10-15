Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τουλάχιστον 20 νεκροί από φωτιά σε λεωφορείο στη δυτική Ινδία – Τραγωδία στο Ρατζαστάν

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδία, όταν λεωφορείο με περισσότερους από 50 επιβάτες τυλίχθηκε στις φλόγες στην πολιτεία Ρατζαστάν, με τουλάχιστον 20 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους – ανάμεσά τους, 19 επιβάτες που απανθρακώθηκαν μέσα στο όχημα.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε λεωφορείο χθες Τρίτη στην πολιτεία Ρατζαστάν, στη δυτική Ινδία, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης και οι αρχές.

Το όχημα, που μετέφερε πάνω από 50 επιβάτες, κινείτο ανάμεσα στις πόλεις Τζαϊσάλμερ και Τζοντπούρ.

«Δεκαεννιά επιβάτες έχασαν τη ζωή τους μέσα στο λεωφορείο και άλλος ένας υπέκυψε στα εγκαύματά του σε δρόμο της Τζοντπούρ», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράτζες Μίνα, αξιωματικός της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India, που μετέδωσε τον ίδιο απολογισμό, το λεωφορείο σταμάτησε στην άκρη δρόμου επειδή έβγαινε καπνός από το πίσω μέρος του, προτού το τυλίξουν φλόγες μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δήλωσε μέσω X «συγκλονισμένος για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν» κι υποσχέθηκε αποζημιώσεις στις οικογένειες των θανόντων που θα φθάνουν τις 200.000 ρουπίες (κάπου 1.940 ευρώ).

Στην Ινδία, την πολυπληθέστερη χώρα στον πλανήτη, η κατάσταση ως προς την οδική ασφάλεια χαρακτηρίζεται καταστροφική.

Το 2023, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα επίσημα δεδομένα, στους ινδικούς δρόμους καταγράφτηκαν πάνω από 480.000 τροχαία, με σχεδόν 173.000 νεκρούς και κάπου 463.000 τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

