Τα ίχνη που άφησαν οι ληστές του Λούβρου: Από «κόσκινο» δαχτυλικά αποτυπώματα σε κράνη και γάντια

Πολλά δείγματα DNA από τους κλέφτες που άρπαξαν κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων στην θρασύτατη ληστεία στο μουσείο του Λούβρου την Κυριακή (19/10) βρίσκονται τα χέρια των Αρχών και είναι υπό εξέταση.

Οι ερευνητές βρήκαν «περισσότερα από 150 ίχνη DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων και άλλων ιχνών» στον τόπο του εγκλήματος, δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό στην γαλλική ιστοσελίδα ειδήσεων Ouest-France την Πέμπτη (23/10).

Αυτά προέρχονταν από ένα κράνος, γωνιακούς τροχούς, γάντια, ένα γιλέκο και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν και εγκαταλείφθηκαν από τους τέσσερις διαρρήκτες, δήλωσε η Μπεκό.

«Οι αναλύσεις απαιτούν χρόνο, παρόλο που αποτελούν προτεραιότητα για τα εργαστήρια. Αναμένουμε αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες, τα οποία μπορεί να μας δώσουν στοιχεία, ειδικά αν οι δράστες ήταν στο αρχείο», πρόσθεσε.

Οι κουκουλοφόροι κλέφτες σκαρφάλωσαν με τη βοήθεια μια επεκτεινόμενης σκάλας σε ένα μπαλκόνι του Λούβρου και εισέβαλαν στην Πινακοθήκη Απόλλωνα στον πρώτο όροφο, όπου βρίσκονται τα εναπομείναντα κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας.

Έκλεψαν οκτώ κοσμήματα που κάποτε ανήκαν σε Γαλλίδες βασίλισσες και αυτοκράτειρες, αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, αν και αρχικά φαίνεται να απέτυχαν να ανοίξουν τις προθήκες

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Le Parisien επικαλούμενος βίντεο από την παρακολούθηση του μουσείου ανέφερε ότι οι δράστες κατάφεραν τελικά να σπάσουν μικρά ανοίγματα στις προθήκες με άλλα εργαλεία και να βγάλουν τα κοσμήματα με το χέρι

Σύμφωνα με την Le Parisien, το βίντεο από το CCTV δείχνει επίσης ότι τα εσωτερικά συστήματα συναγερμού λειτούργησαν τέλεια και άμεσα.

Δύο υπάλληλοι του μουσείου προσπάθησαν να διώξουν τους διαρρήκτες πριν προλάβουν να ανοίξουν τις προθήκες, δείχνει το βίντεο, ανέφερε η Le Parisien. Αλλά το βίντεο δείχνει το προσωπικό να υποχωρεί, πιθανώς από φόβο ότι οι διαρρήκτες ήταν οπλισμένοι.

Η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, παραδέχτηκε την Τετάρτη (22/10) ότι οι κλέφτες εκμεταλλεύτηκαν ένα τυφλό σημείο για να σκαρφαλώσουν στους εξωτερικούς τοίχους του μουσείου.

Μιλώντας στη Γαλλική Γερουσία, η ντε Καρ δήλωσε ότι θα πιέσει για τη δημιουργία αστυνομικού τμήματος εντός του Λούβρου και θα περιορίσει τη στάθμευση γύρω από το Λούβρο, ώστε να μην σταθμεύουν οχήματα ακριβώς δίπλα στο μουσείο.

Υποσχέθηκε επίσης να αναβαθμίσει το δίκτυο CCTV του μουσείου με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο.

Παρά τις ελλείψεις στα CCTV του μουσείου, η εισαγγελέας Μπεκό σημείωσε την Πέμπτη (23/10) ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές κάμερες ασφαλείας σε άλλα μέρη επέτρεψαν στους ντετέκτιβ να εντοπίσουν τους κλέφτες «στο Παρίσι και στις γύρω περιοχές».

Είπε ότι ελπίζει ότι, με όλη την προσοχή των μέσων ενημέρωσης στη ληστεία, «οι ληστές δεν θα τολμήσουν πραγματικά να κινηθούν με τα κοσμήματα». «Θέλω να είμαι αισιόδοξη», είπε.

