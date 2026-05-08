Στον «αέρα» η έρευνα στον Νίκο Κληρίδη - Ναι δικαστηρίου για Certiorari

Με αιχμές σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για το ένταλμα έρευνας στην οικία, το γραφείο και τα αυτοκίνητα του Νίκου Κληρίδη, εκδόθηκε η απόφαση με την οποία παραχωρείται άδειας για καταχώριση αιτήματος έκδοσης προνομιακού εντάλματος certiorari. Σκοπός της πλευράς του κ. Κληρίδης είναι η ακύρωση του εντάλματος έρευνας που έγινε στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση «Σάντη».

Με τη χθεσινή απόφαση αναγνωρίζεται επί της ουσίας ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως υπόθεση, δηλαδή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζει η νομολογία ώστε να καταχωριστεί και να εξεταστεί η αίτηση για ακύρωση του εντάλματος έρευνας.

Στην απόφαση έκτασης 44 σελίδων, της δικαστού του Ανωτάτου Δικαστηρίου Έλενας Εφραίμ, υπάρχουν αναφορές στο περιεχόμενου του εντάλματος έρευνας, το αιτιολογικό που χρησιμοποιήθηκε από την Αστυνομία καθώς επίσης και για το δικηγορικό απόρρητο.

Υπάρχουν εκτενείς αναφορές στον όρκο του ανακριτή που αναγνώστηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας όπου εκδόθηκε το ένταλμα έρευνας. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στις καταθέσεις που έδωσε η «Σάντη» και ότι παραδέχθηκε ότι τα μηνύματα που παρουσιάζονται στην ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη και τα συναφή με αυτά γεγονότα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Προστίθεται ότι η «Σάντη» ανέφερε ότι με τη χρήση της εφαρμογής «Call Assistant» δημιούργησε από το κινητό της τηλέφωνο τα συγκεκριμένα μηνύματα και ότι τις συνομιλίες που επίσης κατασκεύαζε, τις έστελνε στον αιτητή (σ.σ. Νίκος Κληρίδης), λέγοντάς του ψέματα ότι το περιεχόμενό τους ήταν αληθές. Περιγράφεται επίσης, με αναφορές από τον όρκο του ανακριτή, πως η «Σάντη», σύμφωνα με τον ισχυρισμό της, έδωσε στον Νίκο Κληρίδη, για δική της ασφάλεια, όπως είπε, το κινητό από το οποίο κατασκεύασε τα μηνύματα.

Μεταξύ άλλων το Ανώτατο Δικαστήριο τονίζει ότι το κατώτερο δικαστήριο όφειλε να ικανοποιηθεί για την ύπαρξη εύλογης αιτίας να πιστεύεται ότι τα αναζητούμενα αντικείμενα βρίσκονταν στους χώρους των οποίων ζητείτο η έρευνα. «Με βάση το περιεχόμενο του εντάλματος, δεν καταγράφεται ότι το κατώτερο δικαστήριο ικανοποιήθηκε πως υπήρχε εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι τα αναζητούμενα αντικείμενα βρίσκονταν στους χώρους των οποίων ζητήθηκε και επιτράπηκε η έρευνα. Το κατώτερο δικαστήριο ανέφερε μόνο ρητώς πως ικανοποιήθηκε ότι τα εν λόγω αντικείμενα θα παράσχουν απόδειξη για τη διερεύνηση των αδικημάτων και όχι τα περιστατικά της υπόθεσης, όπως αναδύονται μέσα από τον όρκο, καθιστούν την έκδοση του εντάλματος αναγκαία, ανάλογη και επιθυμητή, χωρίς ειδική αναφορά στο ότι ικανοποιήθηκε λογικά για τη σύνδεση των αντικειμένων με τους χώρους των οποίων ζητείτο η έρευνα» αναφέρεται στην απόφαση.

Επισημαίνεται επίσης ότι «με βάση το περιεχόμενο του όρκου, πράγματι διεφάνη η άμεση ανταπόκριση του αιτητή, στο αίτημα της Αστυνομίας να παρουσιαστεί και να δώσει γραπτή κατάθεση, καθώς επίσης να παραδώσει σε αυτή το usb το οποίο, κατ' ισχυρισμόν του ιδίου, περιείχε το σύνολο του υλικού που η «Σάντη» του είχε αποστείλει. Παράλληλα, διεφάνη ότι ο αιτητής αρνήθηκε να παραδώσει αμέσως τις συσκευές τηλεφώνου του και τα στοιχεία της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, αναφέροντας ότι θα εξέταζε το ζήτημα σε μεταγενέστερο χρόνο. Αυτή η εικόνα δεν φαίνεται να παρουσιάζει τον αιτητή ότι αρνείται κάθε συνεργασία με την Αστυνομία».

Δικηγορικό απόρρητο

Το θέμα που αναδείχθηκε σε σχέση με το δικηγορικό απόρρητο, το δικαστήριο τονίζει: «ενόψει του ότι η έρευνα αφορούσε δικηγορικό γραφείο και δικηγόρο, θεωρώ ότι σε αυτό το στάδιο εγείρεται συζητήσιμη υπόθεση ως προς το κατά πόσον οι συγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί παρείχαν επαρκή προστασία ως προς τη διασφάλιση της ιδιωτικής επικοινωνίας, της εμπιστευτικότητας μεταξύ δικηγόρου και πελάτη και του επαγγελματικού απορρήτου».

Η συνέχεια

Μετά τη χθεσινή απόφαση, άνοιξε ο δρόμος για καταχώριση της αίτησης και έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari για ακύρωση του εντάλματος έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην οικία, το γραφείο και σε δύο οχήματα του Νίκου Κληρίδη. Η αίτηση αναμένεται να καταχωριστεί στις επόμενες ημέρες. Μετά την καταχώριση αναμένεται η απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση. Εάν δεν υπάρξει ένσταση από την ΝΥ, τότε το Ανώτατο θα εξετάσει την αίτηση και θα αποφασίσει για την έκδοση ή όχι του εντάλματος certiorari.