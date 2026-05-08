Οι «μεταγραφές» στα κομματικά ψηφοδέλτια - Υποψήφιοι από κόμμα σε κόμμα

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, στις 6 Μαΐου, κλείδωσε και η άτυπη «μεταγραφική περίοδος» της κυπριακής πολιτικής σκηνής, αφήνοντας πίσω της ένα σκηνικό έντονης κινητικότητας και ανακατατάξεων. Πρόσωπα από σχεδόν ολόκληρο το πολιτικό φάσμα άλλαξαν κομματική στέγη, αναζήτησαν νέα πολιτική έκφραση ή εντάχθηκαν σε νεοσύστατους σχηματισμούς, αποτυπώνοντας τη ρευστότητα που χαρακτήρισε τους τελευταίους μήνες, πριν από την οριστικοποίηση των ψηφοδελτίων. Οι μετακινήσεις αυτές δεν περιορίστηκαν σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά κατέγραψαν μια ευρύτερη αναδιάταξη δυνάμεων, με τα κόμματα να επιχειρούν μέχρι την τελευταία στιγμή να ενισχύσουν τα ψηφοδέλτιά τους και να διευρύνουν την εκλογική τους απήχηση. Οι συνεχείς μετακινήσεις ενισχύουν την αίσθηση αβεβαιότητας αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν νέα δεδομένα για την τελική διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος ενόψει της 24ης Μαΐου.

Οι μετακινήσεις που ξεχωρίζουν

Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις συγκαταλέγεται η μετακίνηση του Μάριου Πελεκάνου, ο οποίος από τη θέση του αντιπροέδρου του ΔΗΣΥ και στελέχους του κόμματος για χρόνια, βρέθηκε τελικά στο ΕΛΑΜ, αναλαμβάνοντας ρόλο εκπροσώπου Τύπου. Πρόκειται για εξέλιξη με σαφή πολιτικό συμβολισμό, καθώς καταγράφεται ως μετατόπιση προς τα δεξιότερα του πολιτικού φάσματος, με αντίκτυπο τόσο στο κόμμα προέλευσης όσο και στο κόμμα υποδοχής. Επίσης, από τον ΔΗΣΥ προς το ΕΛΑΜ κατευθύνθηκαν οι Ευγένιος Χαμπουλλάς και Ανδρέας Παπαχαραλάμπους. Μάλιστα υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο Ανδρέας Χαραλάμπους μετακινήθηκε προς το ΕΛΑΜ με τις «ευλογίες» του προεδρικού περίγυρου με τον οποίο έχει στενή σχέση.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και η μετακίνηση του Ανδρέα Αποστόλου από την ΕΔΕΚ στο ΔΗΚΟ, ενώ στο ΔΗΚΟ εντάχθηκε και επίσημα και ο προερχόμενος από τη ΔΗΠΑ, Μιχάλης Γιακουμή, ενισχύοντας την προσπάθεια διεύρυνσης στον χώρο του κέντρου και την προσέλκυση στελεχών με διαφορετικές πολιτικές αναφορές. Οι συγκεκριμένες κινήσεις καταδεικνύουν τη διαρροή στελεχών προς διαφορετικές κατευθύνσεις και αναδεικνύουν τις εσωτερικές πιέσεις που καταγράφονται στα παραδοσιακά κόμματα.

Η πιο ηχηρή «μεταγραφή»

Ξεχωριστή θέση στο προεκλογικό σκηνικό καταλαμβάνει αναντίλεκτα η περίπτωση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η οποία αποτελεί την πιο ηχηρή και πολυσυζητημένη μετακίνηση της περιόδου. Ο τρόπος που έγινε το διαζύγιο με την Εζεκία Παπαϊωάννου και το ΑΚΕΛ, και η ένταξή της στο κίνημα ΑΛΜΑ, παρά το πλευρό του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, προκάλεσαν έντονες πολιτικές αντιδράσεις και επανακαθόρισαν ισορροπίες. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν λειτούργησε μόνο ως μεμονωμένο γεγονός αλλά ως ένδειξη της δυνατότητας νέων σχηματισμών να προσελκύσουν πρόσωπα με ισχυρό δημόσιο αποτύπωμα. Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ήταν πρώτη σε σταυρούς προτίμησης στις Βουλευτικές εκλογές του 2021 ανά το παγκύπριο. Παράλληλα, αναδεικνύει και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παραδοσιακά κόμματα στη διατήρηση στελεχών με υψηλή αναγνωρισιμότητα.

Νέα σχήματα

Παράλληλα, το Κίνημα ΑΛΜΑ αναδεικνύεται ως βασικός υποδοχέας πολιτικών μετακινήσεων, συγκεντρώνοντας πρόσωπα από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Η Κατερίνα Παπαραδαμάνθους και ο Παναγιώτης Ευαγγελίδης με διαδρομή από την ΕΔΕΚ και την ΑΙΧΜΗ, ο Μάριος Νεοφύτου από το ΑΚΕΛ και το ΔΗΚΟ, ο Μάριος Στυλιανού από το Νέο Κύμα, ο Πέτρος Ζαρούνας από το ΔΗΚΟ, ο Ανδρέας Χειμωνίδης με πορεία από το ΔΗΚΟ στο ΑΚΕΛ και οι Μιχάλης Παρασκευά και Έτμοντ Χαγουίλα από το Κίνημα Οικολόγων συνθέτουν ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο, με κατάληξη το νεοσύστατο κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Από τους Οικολόγους μετακινήθηκε προς το ΑΚΕΛ ο Ορέστης Μάτσας. Ενώ η Έφη Ξάνθου και η Νατάσα Ιωάννου αποχώρησαν από τους Οικολόγους και προσχώρησαν στο Volt.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία του Ανδρέα Θεμιστοκλέους, ο οποίος από τον ΔΗΣΥ μετακινήθηκε στο ΕΛΑΜ και στη συνέχεια, μετά τη διαγραφή του, προχώρησε στην ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού με την ονομασία Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα, με το οποίο διεκδικεί επανεκλογή.

Δύο «εισροές» από άλλο κόμμα έχει και η νεοσύστατη Άμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου. Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Σούγλης εντάχθηκε σε αυτήν εγκαταλείποντας το ΕΛΑΜ, όπως και ο Αβραάμ Θεμιστοκλέους ο οποίος μετά από ένα πέρασμα από το επίσης νεοσύστατο ΑΛΜΑ κατέληξε τελικά στην Άμεση Δημοκρατία.

Τέλος η Ρούλα Γεωργιάδου, η οποία αναδείχθηκε πολιτικά μέσα από την Αλληλεγγύη, είναι πλέον υποψήφια με το ΕΛΑΜ, ενώ ο δρ Χρίστος Κληρίδης ο οποίος πολιτευόταν παλαιότερα με τους Νέους Ορίζοντες προχώρησε στην ίδρυση δικού του κόμματος, της ΔΗΜΑΛ, του ψηφοδελτίου της οποίας, ηγείται.