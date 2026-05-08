ΔΝΤ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει κυβερνοαπειλές απειλώντας την χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) ενισχύει τις κυβερνοαπειλές που μπορούν να υπονομεύσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα όταν οι επιθετικές ικανότητες των εισβολέων ξεπερνούν τις άμυνες των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, τονίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Σε νέα ανάλυση με τίτλο «Οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα αυξάνονται καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη τροφοδοτεί τις κυβερνοεπιθέσεις», το ΔΝΤ αναφέρει ότι η ανθεκτικότητα, η εποπτεία και ο διεθνής συντονισμός είναι απαραίτητα για την προστασία των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς τα νέα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης είναι προσιτά στους επιτιθέμενους.

Η ανάλυση του ΔΝΤ υποδηλώνει ότι οι ακραίες ζημιές από κυβερνοπεριστατικά θα μπορούσαν να προκαλέσουν πιέσεις στη χρηματοδότηση, να εγείρουν ανησυχίες για τη φερεγγυότητα και να διαταράξουν τις ευρύτερες αγορές.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το χρηματοπιστωτικό σύστημα βασίζεται σε κοινόχρηστες ψηφιακές υποδομές που είναι άκρως διασυνδεδεμένες, συμπεριλαμβανομένου λογισμικού, υπηρεσιών cloud και δικτύων για πληρωμές και άλλα δεδομένα.

Προσθέτει ότι τα προηγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να μειώσουν δραματικά τον χρόνο και το κόστος που απαιτούνται για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση των ευπαθειών του συστήματος, αυξάνοντας την πιθανότητα ταυτόχρονου εντοπισμού και στόχευσης αδυναμιών σε ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα.

Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με το ΔΝΤ, ο κίνδυνος κυβερνοεπιθέσεων αφορά όλο και περισσότερο συσχετιζόμενες ζημιές που θα μπορούσαν να διαταράξουν τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, τις πληρωμές και την εμπιστοσύνη σε συστημικό επίπεδο.

