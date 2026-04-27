«Σκληρός» φορολογικός παράδεισος η Τουρκία: Ο Ερντογάν «ανοίγει» την Κωνσταντινούπολη σε επενδυτές και εύπορους από όλον τον κόσμο

Η Τουρκία ανέβασε θεαματικά τον πήχη στον παγκόσμιο «πόλεμο» για την προσέλκυση κεφαλαίων, ταλέντων και επιχειρήσεων. Σε τελετή στο Ντολμαμπαχτσέ της Κωνσταντινούπολης, στις 25 Απριλίου, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ένα από τα πιο επιθετικά επενδυτικά-φορολογικά πακέτα που έχουν παρουσιαστεί από χώρα της ευρύτερης περιοχής.

Το σχέδιο υπό τον τίτλο «Türkiye Century Strong Center for Investment» (Ισχυρό Κέντρο Επενδύσεων του Αιώνα της Τουρκίας») προβλέπει ότι όποιος δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Τουρκίας τα τελευταία τρία χρόνια και αποφασίσει να μετακομίσει στη χώρα δεν θα πληρώνει ούτε ένα σεντ φόρο για 20 ολόκληρα χρόνια επί εισοδημάτων και κεφαλαιακών κερδών που προέρχονται από το εξωτερικό.

Επιπλέο, το πακέτο περιλαμβάνει:

Φόρο κληρονομιάς μόλις 1% για τους νέους κατοίκους.

Εταιρικό φόρο 9% για εξαγωγείς κατασκευαστικού τομέα και 14% για λοιπούς εξαγωγείς (από 25% που ισχύει σήμερα).

100% απαλλαγή από τον εταιρικό φόρο για εταιρείες transit trade που εδρεύουν στο Istanbul Financial Centre (IFC).

95% απαλλαγή για αντίστοιχες εταιρείες εκτός IFC

20ετή φορολογικά κίνητρα για πολυεθνικές που μεταφέρουν περιφερειακή έδρα στην Τουρκία (95–100% απαλλαγή).

Repatriation κεφαλαίων — μετρητών, χρυσού και τίτλων — με χαμηλή φορολογία σε καθορισμένο χρονικό πλαίσιο.

Ψηφιακή single-stop πλατφόρμα για εγγραφή εταιρείας, άδειες και φορολογική εγγραφή.

Ποιους θέλει να «κλέψει» η Άγκυρα

Η Τουρκία με το φορολογικό πακέτο κοιτάζει προς δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα.

Πρώτον, στοχεύει τους επενδυτές και επιχειρηματίες που εγκαταλείπουν το Ντουμπάι καθώς η αστάθεια στη Μέση Ανατολή αυξάνεται και οι πολυεθνικές επανεξετάζουν την έκθεσή τους στην περιοχή. Η Κωνσταντινούπολη παρουσιάζεται ως μια ευρωπαϊκή-ασιατική εναλλακτική με υψηλότερη ασφάλεια και συνδεσιμότητα με κάθε γωνιά του πλανήτη.

Δεύτερον, στοχεύει στην προσέλκυση ανθρώπων και κεφαλαίων από την Ευρώπη. Η Κωνσταντινούπολη προβάλλεται ως αναβαθμισμένη εναλλακτική για τους «digital nomads» υψηλού εισοδήματος.

Το πακέτο δεν έχει γίνει ακόμα νόμος. Απαιτείται κοινοβουλευτική έγκριση, χωρίς να έχει οριστεί ακόμα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατάθεσης.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι απαιτείται «σαφές νομικό πλαίσιο και επίσημη επιβεβαίωση πριν από την εφαρμογή». καθώς η Τουρκία έχει ιστορικό απότομων φορολογικών αλλαγών, ενώ ο υψηλός πληθωρισμός και η αστάθεια της λίρας μπορούν να διαβρώσουν τα πραγματικά οφέλη για έναν ξένο επενδυτή.

Ο ανακοίνωσεις Ερντογάν κοντράρουν το κυπριακό καθεστώς non-domicile, ένα από τα πλέον ελκυστικά στην Ευρώπη, που προβλέπει 17 χρόνια απαλλαγή από φόρο εισοδήματος επί μερισμάτων και τόκων, εντός του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου.

Η τουρκική πρόταση είναι μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια (20 έναντι 17 ετών) και πολύ πιο επιθετική στα εταιρικά κίνητρα. Αν εγκριθεί και εφαρμοστεί, θα αλλάξει τα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή, με την Τουρκία να έχει ένα σαφές πλεονέκτημα.

Πηγές: Reuters, IMI Daily, Turkiye Today, invest.gov.tr