Τι θα συμβεί στον κινητήρα εάν αντί για 95άρα βάλω 98άρα βενζίνη;

Η εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα έχει αλλάξει πλήρως τα δεδομένα για τους οδηγούς, με τις γεωπολιτικές εντάσεις στο Ιράν και την αβεβαιότητα στα Στενά του Ορμούζ να επηρεάζουν άμεσα την παγκόσμια αγορά ενέργειας και, κατ’ επέκταση, το κόστος ανεφοδιασμού.

Σε αυτό το περιβάλλον, η επιλογή καυσίμου έχει μπει στο μικροσκόπιο, με τους οδηγούς να αναζητούν τρόπους να εξοικονομήσουν χρήματα χωρίς να επιβαρύνουν το αυτοκίνητό τους ή να επηρεάσουν τις επιδόσεις του.

Φυσικά, πέρα από την κλασική 95άρα βενζίνη, αυξήσεις καταγράφονται και στην 98άρα, η οποία παραδοσιακά θεωρείται μια πιο «premium» επιλογή, με αρκετούς να πιστεύουν ότι προσφέρει καλύτερη απόδοση, πιο ομαλή λειτουργία και συνολικά πιο ποιοτική καύση.

Από την άλλη πλευρά, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη διάκριση με σκεπτικισμό, θεωρώντας πως στην πράξη η διαφορά μεταξύ των δύο καυσίμων είναι μικρή και συχνά περιορίζεται περισσότερο στην τιμή παρά σε ουσιαστικά οφέλη για το αυτοκίνητο.

Υπάρχει βέβαια και μια τρίτη κατηγορία οδηγών, που ακολουθεί μια πιο «εμπειρική» προσέγγιση, επιλέγοντας να γεμίζουν το ρεζερβουάρ τους με 95άρα βενζίνη, άλλα γεμίζοντας με την 98άρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε 5 επισκέψεις στο πρατήριο), πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο «καθαρίζουν» τον κινητήρα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το άρθρο θα αποφασίσουμε να απαντήσουμε στο τι συμβαίνει στην πράξη όταν βάζουμε 98άρα αντί για 95άρα βενζίνη καθώς και το κατά πόσο έχει νόημα η ανάμειξη των δύο τύπων καυσίμου ή η περιστασιακή χρήση 98άρας με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του κινητήρα, ειδικά σε μια περίοδο όπου κάθε ευρώ στο πρατήριο έχει πλέον μεγαλύτερη σημασία από ποτέ.

Για αρχή θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η βενζίνη με τα περισσότερα οκτάνια διαθέτει συνήθως και ορισμένα πρόσθετα που βοηθούν να διατηρηθεί ο κινητήρας καθαρός και να μειωθεί η συσσώρευση υπολειμμάτων άνθρακα.

Επιπλέον, ο ελαφρώς υψηλότερος αριθμός οκτανίων βοηθά στο να εξαλειφθούν τα «πυράκια», κυρίως στα παλαιότερης τεχνολογίας αυτοκίνητα, βοηθώντας στην μακροζωία του κινητήρα.

Όλοι οι κινητήρες άμεσου ψεκασμού, είτε είναι ατμοσφαιρικοί είτε υπερτροφοδοτούμενοι (turbo), επωφελούνται από τη χρήση βενζίνης υψηλού αριθμού οκτανίων γιατί λειτουργούν με υψηλότερο βαθμό συμπίεσης σε σχέση με τους κινητήρες έμμεσου ψεκασμού.

Τι θα συμβεί όμως εάν αναμίξω βενζίνη 95 και 98 οκτανίων; Σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας δεν απαιτεί καύσιμο υψηλών οκτανίων, τότε δεν πρόκειται να συμβεί απολύτως τίποτα.

Σε αντίθετη περίπτωση, να απαιτεί δηλαδή καύσιμο 98 οκτανίων και εσείς να του βάλετε 95, τότε ο κινητήρας σας θα παρουσιάσει ελαφρώς μειωμένη απόδοση και αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.

Εάν μάλιστα το αυτοκίνητο σας είναι υψηλών επιδόσεων, ενδέχεται η ECU να θέσει τον κινητήρα σε λειτουργία ασφαλείας (safe mode), μετά από εντολή του knock sensor, για να τον προστατεύσει.

Ως εκ τούτου, η ανάμιξη 95άρας με 98άρας βενζίνης σε αυτοκίνητα που δεν απαιτούν καύσιμο με υψηλά οκτάνια δεν δημιουργεί πρόβλημα, ενώ στα αυτοκίνητα που ο κατασκευαστής προτιμά 98άρα καλό είναι να μην γίνεται μίξη με 95άρα.

Από την άλλη, στο ερώτημα για το εάν συμβάλλει στην καθαριότητα του συστήματος ψεκασμού η βενζίνη 98 οκτανίων η απάντηση είναι ναι. Για το γεγονός αυτό όμως δεν ευθύνεται ο αριθμός των οκτανίων, αλλά τα ειδικά πρόσθετα που τοποθετεί κάθε εταιρεία καυσίμων για να μπορέσει να δικαιολογήσει και την υψηλότερη τιμή του συγκεκριμένου καυσίμου. Οπότε, ανάλογα με τον κατασκευαστή, συνήθως όλοι, η 98άρα βενζίνη με τα ειδικά πρόσθετα τείνει να έχει και ορισμένες καθαριστικές ιδιότητες.

