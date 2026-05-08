Μπαίνουν κανόνες στο επάγγελμα του διατροφολόγου - Εισάγεται η υποχρέωση ανανέωσης της άδειας σε ετήσια βάση

Σε μια περίοδο κατά την οποία όλο και περισσότεροι πολίτες ασχολούνται με τη διατροφή τους, αναζητούν συμβουλές για απώλεια βάρους ή απευθύνονται σε ειδικούς για πιο υγιεινές επιλογές, το ερώτημα ποιος μπορεί να δηλώνει διατροφολόγος αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Λίγο πριν από το καλοκαίρι, όταν οι προσπάθειες για απώλεια βάρους συνήθως εντείνονται και οι επισκέψεις σε ειδικούς γίνονται συχνότερες, το θέμα επανέρχεται ακόμη πιο έντονα στην καθημερινότητα πολλών πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Υγείας επιχειρεί, μέσα από τροποποιητικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, να βάλει σαφέστερους κανόνες στο επάγγελμα του διατροφολόγου.

Το νομοσχέδιο αφορά την τροποποίηση του υφιστάμενου πλαισίου για την εγγραφή επιστημόνων τροφίμων και διαιτολόγων. Δεν δημιουργεί από το μηδέν έλεγχο στον χώρο, καθώς ήδη υπάρχει μητρώο για τους διαιτολόγους και τους επιστήμονες τροφίμων. Επιχειρεί, ωστόσο, να καλύψει κενά και να εντάξει με πιο καθαρό τρόπο στο ρυθμιστικό πλαίσιο τους διατροφολόγους και τους τεχνολόγους τροφίμων. Η βασική αλλαγή αφορά την αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου νόμου, ώστε να περιλαμβάνει πλέον ρητά τους διατροφολόγους. Με βάση τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, το Μητρώο Διαιτολόγων μετατρέπεται σε Μητρώο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων, ενώ προβλέπεται ξεχωριστή κατηγορία για τους διατροφολόγους. Στο μητρώο θα καταγράφονται, μεταξύ άλλων, το όνομα, η διεύθυνση, τα προσόντα και άλλα στοιχεία που το αρμόδιο Συμβούλιο κρίνει αναγκαία.

Ποιος θα μπορεί να δηλώνει διατροφολόγος;

Στην πράξη, η προτεινόμενη αλλαγή επιχειρεί να απαντήσει σε ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τους πολίτες, που δεν είναι άλλο από το ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί τον τίτλο του διατροφολόγου και υπό ποιες προϋποθέσεις. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι συμβουλές διατροφής παρέχονται όχι μόνο σε επαγγελματικούς χώρους αλλά και μέσω διαδικτύου, κοινωνικών δικτύων και ευρύτερων υπηρεσιών ευεξίας, η ανάγκη για σαφέστερη οριοθέτηση των επαγγελματικών τίτλων αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η άσκηση του επαγγέλματος θα συνδέεται με εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο και με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Παράλληλα, εισάγεται η υποχρέωση ανανέωσης της άδειας, σε ετήσια βάση, καθώς και η συμμετοχή σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης, ώστε οι επαγγελματίες να παραμένουν ενήμεροι για τις εξελίξεις στον τομέα τους.

Εποπτεία και πειθαρχικός έλεγχος

Σημαντικό στοιχείο του νομοσχεδίου είναι και η ενίσχυση της εποπτείας. Προβλέπεται η σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο θα εξετάζει υποθέσεις που αφορούν επιστήμονες τροφίμων, τεχνολόγους τροφίμων, διαιτολόγους, κλινικούς διαιτολόγους και διατροφολόγους. Οι πειθαρχικές κυρώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν και χρηματικό πρόστιμο, το οποίο, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, μπορεί να φτάνει μέχρι τις €10.000.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόνοια για ηλεκτρονική δημοσίευση των μητρώων, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχουν κατά πόσο ένα πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο και αδειοδοτημένο.