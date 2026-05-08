Θα επιχορηγήσουμε ιδιωτική επένδυση;

Χωρίς να βλέπουμε αρνητικά τη μεγάλη εβραϊκή επένδυση στο εγκαταλειμμένο χωριό Τρόζενα, κοντά στο Άρσος Λεμεσού, δεν μας «κάθισε» καλά η δήλωση του κοινοτάρχη ότι ο επενδυτής «δέχθηκε» να καταβάλει μόνο τα μισά από τις €370.000, που θα απαιτηθούν για την ηλεκτροδότηση του χωριού. Και τα υπόλοιπα ποιος θα τα πληρώσει; Θα έλθει το κράτος ή η κοινότητα να επιχορηγήσει με 185.000 ευρώ, μία ιδιωτική επένδυση;

Ο ισχυρισμός ότι πέρα από τα σπίτια που αγόρασε ο επενδυτής υπάρχουν και άλλα εγκαταλειμμένα σπίτια εκεί που πιθανόν να θελήσουν οι ιδιοκτήτες τους να επιδιορθώσουν ή να αναστηλώσουν δεν ευσταθεί, γιατί με το δίκιο του ο επενδυτής δεν θα θέλει να «μπουν στα πόδια του» και να του «χαλάσουν τη μόστρα» και θα κάνει το παν για να το αποτρέψει. Οπότε ναι. Να κάνει την ανάπτυξή του ο επενδυτής αλλά χωρίς «επιχορήγηση». Στο κάτω-κάτω, τόσα εκατομμύρια που θα δώσει για σπίτια, οινοποιείο και κατασκηνωτικό χώρο ας μην «τσιγκουνεύεται» -αν και Εβραίος- για €185.000.

Κ. ΖΑΔΗΣ