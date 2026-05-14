Κομισιόν: Κενά στην εφαρμογή της Οδηγίας για κυρώσεις εργοδοτών

Δύο εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας για τις Κυρώσεις κατά των Εργοδοτών και της Οδηγίας για τους Εποχιακούς Εργαζομένους ενέκρινε η Κομισιόν, αξιολογώντας την πρόοδο των κρατών μελών στη διασφάλιση δίκαιων συνθηκών εργασίας για υπηκόους τρίτων χωρών και στην καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, οι πολιτικές για την κινητικότητα της εργασίας, την προστασία των μεταναστών εργαζομένων και την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας αποτελούν βασικές προτεραιότητες, όπως ορίζεται στη Στρατηγική Διαχείρισης Ασύλου και Μετανάστευσης του Ιανουαρίου 2026.

Η έκθεση για την Οδηγία σχετικά με τις Κυρώσεις κατά των Εργοδοτών, καταγράφει ότι τα κράτη μέλη πραγματοποίησαν σχεδόν 600.000 στοχευμένους ελέγχους σε τομείς υψηλού κινδύνου το 2024. Οι έλεγχοι αυτοί οδήγησαν σε περισσότερους από 28.000 εντοπισμούς παράτυπα απασχολούμενων μεταναστών εργαζομένων την περίοδο 2023–2024, ενώ οι χρηματικές κυρώσεις ξεπέρασαν τα 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Κομισιόν, η εφαρμογή της Οδηγίας παραμένει αποσπασματική, ιδίως όσον αφορά τις κυρώσεις, τις διώξεις και τις καταδίκες, ενώ καταγράφονται ελλείψεις στα διαθέσιμα δεδομένα, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις καταγγελίες εργαζομένων και τα πραγματικά δεδουλευμένα που ανακτώνται.

Όσον αφορά την Οδηγία για τους Εποχιακούς Εργαζομένους, η Κομισιόν επισημαίνει ότι παρέχει πλαίσιο για τη νόμιμη μετανάστευση και τη διασφάλιση δίκαιων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, συμβάλλοντας στη μείωση της αδήλωτης εργασίας και στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως η ίση μεταχείριση, οι εγγυήσεις στέγασης και οι μηχανισμοί καταγγελιών.

Παράλληλα, η έκθεση διαπιστώνει ότι οι στόχοι της Οδηγίας επιτυγχάνονται μόνο εν μέρει, λόγω ελλείψεων σε τομείς όπως η πρόσβαση σε κατάλληλη στέγαση, η δυνατότητα αλλαγής εργοδότη, η ενημέρωση των εργαζομένων και η αποτελεσματική επιβολή των κανόνων.

Για την ενίσχυση της επιβολής και της προστασίας των εργαζομένων, η Κομισιόν ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), με συγχρηματοδότηση έως 90%.

Η πρόσκληση στοχεύει στη στήριξη έργων για την προστασία των εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών και την αντιμετώπιση της παράνομης απασχόλησης και της εργασιακής εκμετάλλευσης σε τομείς όπως η γεωργία, οι κατασκευές, οι μεταφορές και η φιλοξενία. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 28 Αυγούστου 2026.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της εντολής της για το 2026, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα εξετάσει επίσης πώς μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τις προκλήσεις που σχετίζονται με καταχρήσεις στις συνθήκες εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των εποχικών εργαζομένων και όσων απασχολούνται παράνομα.

Η Κομισιόν αναμένεται επίσης να ξεκινήσει εντός του 2026, σχετική αξιολόγηση της Οδηγίας για τις Κυρώσεις κατά των Εργοδοτών, προκειμένου να εξεταστεί η αποτελεσματικότητά της και ενδεχόμενη ανάγκη αναθεώρησης, ενώ θα συνεχίσει τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες για τη βελτίωση της εφαρμογής των κανόνων και την ενίσχυση των νόμιμων διαύλων εργασίας.

