ΥΠΕΣ: Να μετατρέψουμε τον τομέα ανάπτυξης γης σε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης

Με τα σημερινά δεδομένα η Κύπρος έχει την ευκαιρία να μετατρέψει τον τομέα ανάπτυξης γης και κατασκευών από έναν παραδοσιακό τομέα οικονομικής δραστηριότητας σε έναν μοχλό βιώσιμης και τεχνολογικά εξελιγμένης ανάπτυξης ανέφερε την Τρίτη ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με νεαρούς επιχειρηματίες, με τίτλο “Gen Z & Millennial Project – The new generation of business leaders roundtable discussion”.

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι ο τομέας ανάπτυξης γης και κατασκευών δεν περιορίζεται μόνο στην οικοδομική δραστηριότητα, αλλά επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την προσέλκυση επενδύσεων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και, τελικά, τη διαμόρφωση των πόλεων και των κοινοτήτων μας.

Ανέφερε ότι η χώρα μας καλείται να επαναπροσδιορίσει το μοντέλο ανάπτυξης γης και κατασκευών, με τρόπο που να εξυπηρετεί τόσο τη σημερινή οικοδομική δραστηριότητα όσο και τις ανάγκες των επόμενων γενεών, αξιοποιώντας παράλληλα τα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία, ώστε να διαμορφωθεί ένα ευέλικτο, καινοτόμο, διαφανές και φιλικό προς τον πολίτη και τον επιχειρηματία περιβάλλον.

Ο Υπουργός είπε ότι οι πόλεις της επόμενης δεκαετίας θα πρέπει να είναι πιο «έξυπνες», πιο πράσινες, πιο λειτουργικές και πιο ανθρώπινες και αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, ενίσχυση των δημόσιων υποδομών, ενεργειακά αποδοτικά κτήρια, αναζωογόνηση των αστικών κέντρων και ισορροπημένη ανάπτυξη μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, η πολεοδομική πολιτική του μέλλοντος δεν μπορεί να περιορίζεται στην έκδοση αδειών, αλλά οφείλει να λειτουργεί ως εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού και βιώσιμης ανάπτυξης.

Αναφέρθηκε στις στοχευμένες μεταρρυθμίσεις που υιοθέτηση η Κυβέρνηση με στόχο την απλοποίηση και την ψηφιοποίηση του τομέα της αδειοδότησης της ανάπτυξης και, κατ’ επέκταση, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

"Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ήδη μετρήσιμα. Σχεδόν 2.400 αιτήσεις για αναπτύξεις μέχρι δύο κατοικίες ολοκληρώθηκαν εντός 40 εργάσιμων ημερών, ενώ περισσότερες από 850 αιτήσεις για πολυκατοικίες μέχρι 20 διαμερίσματα εξετάστηκαν εντός 80 εργάσιμων ημερών. Πέραν από την επιτάχυνση των διαδικασιών, η μεταρρύθμιση αυτή συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο αξιόπιστου και ανταγωνιστικού επενδυτικού περιβάλλοντος", ανέφερε.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις σημαντικές αλλαγές που προωθούνται στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επαγγελματιών.

Επιπρόσθετα μίλησε και για τα Σχέδια Πολεοδομικών Κινήτρων και Build to Rent, σε συνεργασία με τους επαγγελματίες ανάπτυξης γης.

"Η αξιοποίηση των κινήτρων αποδίδει ήδη ουσιαστικά αποτελέσματα, αφού περισσότερες από 2.500 κατοικίες αναμένεται να κατασκευαστούν την επόμενη διετία, εκ των οποίων περίπου 400 θα διατεθούν ως προσιτές κατοικίες. Επιπρόσθετα, ποσό πέρα των €12,5 εκατομμυρίων θα διοχετευθεί στο Ειδικό Ταμείο Προσιτής Στέγης του ΚΟΑΓ για την υλοποίηση των στεγαστικών του προγραμμάτων και την αύξηση της προσφοράς προσιτής κατοικίας", υπενθύμισε.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του είπε ότι η γεωγραφική θέση της Κύπρου, το θεσμικό της πλαίσιο, η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το υψηλό επίπεδο επαγγελματικών υπηρεσιών και η ποιότητα ζωής δημιουργούν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

Αναφέρθηκε και στον ρόλο της νέας γενιάς επιχειρηματιών λέγοντας ότι η Κυβέρνηση θέλει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε η νέα γενιά επιχειρηματιών να μπορεί να καινοτομεί, να επενδύει και να δημιουργεί σε ένα περιβάλλον σταθερότητας και προοπτικής.

"Σε μια περίοδο όπου η Κύπρος επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της ως αξιόπιστος και ανταγωνιστικός επενδυτικός προορισμός, η εξωστρέφεια, η τεχνογνωσία και η προσαρμοστικότητα της νέας γενιάς αποτελούν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας", επεσήμανε.

Ο ΥΠΕΣ είπε ότι η χώρα μας έχει σήμερα την ευκαιρία να διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, πιο βιώσιμο, καλύτερα οργανωμένο, πιο τεχνολογικά προηγμένο, πιο φιλικό προς τον πολίτη και πιο ανταγωνιστικό διεθνώς αλλά απαιτείται συνεργασία μεταξύ Κράτους, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών φορέων, επενδυτών, επιχειρήσεων και νέας γενιάς επαγγελματιών.

Απαιτείται επίσης, είπε, όραμα και προσήλωση στην προώθηση πολιτικών που εκσυγχρονίζουν το Κράτος, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και δημιουργούν καλύτερες προοπτικές για τις επόμενες γενιές. Καταλήγοντας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η νέα γενιά επιχειρηματιών της Κύπρου μπορεί να αποτελέσει βασικό πρωταγωνιστή αυτής της προσπάθειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ