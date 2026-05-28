Κορυφαίες κεντρικές τράπεζες προχωρούν με το έργο «Agora» για διασυνοριακές πληρωμές

Ομάδα από κορυφαίες Κεντρικές Τράπεζες του κόσμου και περισσότερες από 40 μεγάλες εμπορικές τράπεζες θα εντείνουν τις δοκιμές ενός από τα πιο στενά παρακολουθούμενα έργα ψηφιακών πληρωμών στον κόσμο, καθώς εντείνεται ο αγώνας για την αναβάθμιση - και την κυριαρχία - στη διεθνή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική.

Το έργο «Agora», όπως είναι γνωστό, ηγείται η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) και περιλαμβάνει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης, καθώς και κορυφαίες κεντρικές τράπεζες από την Ευρώπη, την Κορέα, το Μεξικό και την Ιαπωνία, των οποίων τα νομίσματα αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων πληρωμών.

Οι διασυνοριακές συναλλαγές πραγματοποιούνται επί του παρόντος μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου εμπορικών τραπεζών, αλλά αυτές μπορεί να είναι αργές και δαπανηρές όταν εμπλέκονται πολλές τράπεζες ή όταν αφορούν μικρότερα νομίσματα αναδυόμενων οικονομιών.

Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της BIS, Andrea Maechler, δήλωσε ότι ο τελευταίος γύρος δοκιμών της ομάδας απέδειξε την ικανότητα χρήσης "αποθεματικών κεντρικής τράπεζας με διακριτικά" - ουσιαστικά ψηφιακής μορφής εθνικά νομίσματα - μαζί με "καταθέσεις εμπορικών τραπεζών με διακριτικά".

Οι παγκόσμιες αρχές επιδιώκουν εδώ και καιρό να κάνουν τις διεθνείς πληρωμές ταχύτερα και φθηνότερα και η Ομάδα των 20 κορυφαίων οικονομιών το έχει θέσει ως μία από τις βασικές της προτεραιότητες για φέτος.

Η Maechler είπε ακόμη ότι ενώ το έργο "Agora" «δεν είναι ακόμη έτοιμο για παραγωγή», σχεδιάζονται τώρα περαιτέρω εργασίες και δοκιμές, και θα συμμετάσχει επίσης στο έργο η Κεντρική Τράπεζα του Καναδά.

«Είναι σαφής αναγνώριση ότι εάν ο κόσμος εισέρχεται σε ένα οικοσύστημα με διακριτικά, ένα από τα πλεονεκτήματα είναι η μετάβαση προς το 24/7 (24 ώρες, επτά ημέρες)», είπε, αναφερόμενη σε ένα παγκόσμιο σύστημα πληρωμών που είναι «πάντα ενεργό».

Αν και δεν είναι άμεσος αντίπαλος, η "Agora" συγκρίνεται συχνά με ένα άλλο έργο ψηφιακών πληρωμών που ονομάζεται "mBridge", το οποίο τώρα ηγείται η Κίνα μαζί με χώρες όπως το Χονγκ Κονγκ, η Ταϊλάνδη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας έχει επίσης προτείνει στις χώρες μέλη των BRICS, που συμπεριλαμβάνουν τις Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική, να καταρτίσουν σχέδια για τη σύνδεση των ψηφιακών τους νομισμάτων κατά τη σύνοδο κορυφής των BRICS που πρόκειται να φιλοξενήσει σε λίγους μήνες.

Ερωτηθείς γιατί η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας ή οποιαδήποτε από τις εμπορικές της τράπεζες δεν συμμετείχε στην "Agora", η κ. Maechler είπε ότι το έργο έχει έναν διαφορετικό «αστερισμό» συμμετεχόντων.

Ο Τιμ Άνταμς, επικεφαλής του Ινστιτούτου Διεθνών Χρηματοοικονομικών, το οποίο βοηθά στον συντονισμό των δεκάδων εμπορικών τραπεζών που εμπλέκονται στο έργο, δήλωσε ότι οι τελευταίες δοκιμές αποτέλεσαν ορόσημο, αποδεικνύοντας την ικανότητα των πληρωμών με διακριτικά (tokenized payments) να πραγματοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα.

Πηγή: ΚΥΠΕ