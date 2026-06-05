Βιομηχανία: Αυξημένος κατά 5,6% ο τζίρος τον Μάρτιο

Ανοδικά κινείται ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα της βιομηχανίας, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 144,7 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 5,6% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Μάρτιο 2026 ο δείκτης έφθασε τις 148,7 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 8,2% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025.

Αύξηση παρατηρήθηκε στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 16,0% και των μεταλλείων και λατομείων κατά 11,0%.

Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10,3%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου– Μαρτίου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.