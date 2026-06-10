Bank of America: Κλείδωσε η αύξηση επιτοκίων από ΕΚΤ, σήμα και για δεύτερη – Πότε θα επιστρέψει σε μειώσεις

Η Bank of America εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει αυτή την εβδομάδα σε αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, όπως έχει σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί από την αγορά, διατηρώντας παράλληλα μια σχετικά επιθετική ρητορική για τα επόμενα βήματα.

Ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι η επικείμενη αύξηση δεν θα είναι απαραίτητα η τελευταία, αλλά θεωρεί ότι η αγορά υποτιμά την πιθανότητα επιστροφής των επιτοκίων σε χαμηλότερα επίπεδα έως το τέλος του 2027.

Το βασικό σενάριο για τη συνεδρίαση

Η BofA αναμένει αύξηση 25 μονάδων βάσης την Πέμπτη, καθώς το ενεργειακό σοκ εμφανίζεται πλέον μεγαλύτερο και πιο παρατεταμένο σε σχέση με τις παραδοχές του Μαρτίου. Παράλληλα, οι επιδράσεις στις τιμές δείχνουν ελαφρώς πιο επίμονες, στοιχείο που, κατά τον οίκο, καθιστά φυσιολογική την κίνηση της ΕΚΤ προς μια καλά προαναγγελθείσα αύξηση.

Το ενδιαφέρον θα στραφεί στις νέες προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας. Η BofA εκτιμά ότι θα δείξουν χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα, αλλά και επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο έως το τέλος του 2028. Αυτό, σύμφωνα με την ανάλυση, μπορεί να μεταφέρει ένα πιο επιθετικό μήνυμα, καθώς οι τεχνικές παραδοχές πιθανότατα θα ενσωματώνουν περίπου τρεις αυξήσεις επιτοκίων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για περισσότερες κινήσεις από τη μία αύξηση που ήδη θεωρείται δεδομένη.

Οι νέες προβλέψεις και το μήνυμα προς την αγορά

Στο βασικό σενάριο της BofA, με κανονική ημερομηνία αποκοπής των τεχνικών παραδοχών γύρω στις 20 Μαΐου, οι τιμές ενέργειας εμφανίζονται αισθητά υψηλότερες από τις εκτιμήσεις του Μαρτίου. Το πετρέλαιο εκτιμάται στα 97,6 δολάρια το 2026, έναντι 81,3 δολαρίων στην προηγούμενη πρόβλεψη, ενώ παραμένει υψηλότερο και για τα επόμενα έτη.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η BofA προβλέπει πραγματική ανάπτυξη 0,7% έως 0,8% το 2026, από 0,9% στην πρόβλεψη του Μαρτίου, και πληθωρισμό 2,9% έως 3,0%, από 2,6% προηγουμένως. Για το 2027, ο πληθωρισμός εκτιμάται στο 2,2% έως 2,3%, ενώ το 2028 αναμένεται στο 2,1%, δηλαδή κοντά στον στόχο.

Η τράπεζα σημειώνει ότι ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως έμμεση αποδοχή περισσότερων από δύο αυξήσεων. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι δεν θα πρέπει να ληφθεί απολύτως κυριολεκτικά, καθώς η καθοδική πορεία του δομικού πληθωρισμού προς το 2028 θα μπορούσε να δείχνει ότι τρεις ή περισσότερες αυξήσεις δεν είναι αδιανόητες, αλλά ίσως είναι υπερβολικές.

Αύξηση τώρα, μειώσεις αργότερα

Η BofA διατηρεί ως βασικό σενάριο μια αύξηση 25 μονάδων βάσης τον Ιούνιο και ακόμη μία τον Ιούλιο του 2026. Το αν η δεύτερη αύξηση θα γίνει τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβριο θα εξαρτηθεί κυρίως από την πορεία των τιμών ενέργειας. Αν το πετρέλαιο κινηθεί κοντά στα 90 δολάρια, η επόμενη κίνηση θα μπορούσε να μετατεθεί για τον Σεπτέμβριο. Από την άλλη πλευρά, τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό αυξάνουν την πιθανότητα κίνησης τον Ιούλιο, εφόσον μέρος της ανόδου στις υπηρεσίες δεν αποδειχθεί προσωρινό.

Παρά την πιο επιθετική βραχυπρόθεσμη στάση, η BofA θεωρεί ότι οι μειώσεις επιτοκίων θα ακολουθήσουν τελικά. Το μακροοικονομικό της σενάριο παραμένει ότι η διαδρομή προς πληθωρισμό κάτω από το 2% καθυστερεί, αλλά τα βασικά στοιχεία παραμένουν αδύναμα, με ρηχή ανάκαμψη, εύθραυστη και μη πληθωριστική αγορά εργασίας, μη βέλτιστη δημοσιονομική πολιτική και νομισματική πολιτική που κινείται προς την αυστηρή πλευρά.

Με βάση αυτά, η BofA εκτιμά ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ θα επιστρέψουν στα σημερινά επίπεδα το αργότερο έως το τέλος του 2027, με βασικό σενάριο επιτόκιο καταθέσεων στο 1,75% έως τότε.

Στην αγορά συναλλάγματος, η BofA δηλώνει ουδέτερη για το ευρώ ενόψει της συνεδρίασης, καθώς βλέπει κινδύνους και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η αντίδραση της αγοράς θα εξαρτηθεί από τις προβλέψεις που θα χρησιμοποιήσει η ΕΚΤ και από τη διατύπωση της καθοδήγησης. Μεσοπρόθεσμα, πάντως, ο οίκος διατηρεί πιο θετική άποψη για το ευρώ, λόγω των προσπαθειών της ΕΚΤ να ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του ενιαίου νομίσματος.

Πηγή: newmoney.gr