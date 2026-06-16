Κανόνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη ζητά από τα πανεπιστήμια ο ΔΙΠΑΕ

Σαφείς πολιτικές και διαδικασίες για την υπεύθυνη, δεοντολογική και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης ζητά από τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης ο ΔΙΠΑΕ, θέτοντας στο επίκεντρο την προστασία της ακαδημαϊκής ακεραιότητας και την αξιοπιστία της αξιολόγησης των φοιτητών.

Σε ανακοίνωσή του για τις τροποποιήσεις σε υφιστάμενα προγράμματα σπουδών, ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης στέλνει μήνυμα προς τα πανεπιστήμια ότι η χρήση της ΤΝ δεν μπορεί να παραμένει σε γκρίζα ζώνη. Αντίθετα, τα ιδρύματα καλούνται να καθορίσουν με σαφήνεια πότε, πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να αξιοποιούνται τα σχετικά εργαλεία στη διδασκαλία, στη μάθηση και στην αξιολόγηση.

Η αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επισημάνσεων του ΔΙΠΑΕ για την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας στα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης. Ωστόσο, ξεχωρίζει λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των εργαλείων ΤΝ και των νέων προκλήσεων που δημιουργούνται για φοιτητές, διδάσκοντες και πανεπιστήμια. Το ζητούμενο, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, δεν είναι η απλή απαγόρευση της τεχνολογίας, αλλά η οργανωμένη και υπεύθυνη ένταξή της στην ακαδημαϊκή πράξη.

Ο ΔΙΠΑΕ σημειώνει ότι τα ιδρύματα πρέπει να παρέχουν σαφή ενημέρωση, καθοδήγηση και οδηγίες για τις παραμέτρους της επιτρεπόμενης και υπεύθυνης χρήσης εργαλείων ΤΝ. Αυτό αφορά τόσο τους φοιτητές όσο και τους διδάσκοντες, καθώς η απουσία κοινών κανόνων μπορεί να δημιουργήσει ασάφεια ως προς το τι επιτρέπεται σε εργασίες, εξετάσεις και άλλες μορφές αξιολόγησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο φορέας συνδέει τη συζήτηση για την ΤΝ με την ανάγκη διαφάνειας και αξιοπιστίας στην αξιολόγηση. Καλεί τα ιδρύματα να αξιοποιούν σαφή κριτήρια αξιολόγησης, όπως rubrics, να παρέχουν ουσιαστική ανατροφοδότηση στους φοιτητές και να διασφαλίζουν συνέπεια και δικαιοσύνη στις διαδικασίες αξιολόγησης.

Παράλληλα, η ανακοίνωση υπενθυμίζει τη σημασία της φοιτητοκεντρικής μάθησης, της ενεργούς συμμετοχής των φοιτητών και της ευθυγράμμισης μαθησιακών αποτελεσμάτων, διδακτικών δραστηριοτήτων και μεθόδων αξιολόγησης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης του ακαδημαϊκού προσωπικού σε θέματα διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης.

Ο ΔΙΠΑΕ καθιστά σαφές ότι οι πιο πάνω αρχές θα συνεχίσουν να εξετάζονται στο πλαίσιο των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης. Με άλλα λόγια, τα πανεπιστήμια καλούνται όχι μόνο να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η ΤΝ, αλλά και να τεκμηριώσουν ότι διαθέτουν μηχανισμούς που προστατεύουν την ποιότητα των σπουδών και την ακαδημαϊκή ακεραιότητα.