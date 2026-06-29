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Τράπεζα Κύπρου: Συνεδρία στις 3 Αυγούστου για εξαμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα και ενδιάμεσο μέρισμα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Όπως ανακοινώθηκε στο ΧΑΚ, τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026, πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης, στο ΧΑ και ΧΑΚ

Στις 4 Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου για το εξάμηνο του 2026.

Όπως ανακοινώθηκε στο ΧΑΚ, το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026, για να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026 και τη δήλωση και πληρωμή ενδιάμεσου μερίσματος.

Τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026, πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

To 2025 η τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη €481 εκατ. και ρεκόρ νέου δανεισμού €3 δισ.

Το εξάμηνο του 2025 τα κέρδη της διαμορφώθηκαν στα €235 εκατ.

Για το τρίμηνο του 2026, η τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη €121 εκατ. έναντι κερδών €117 εκατ. το τρίμηνο του 2025.

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Τράπεζα ΚύπρουΧΑΚΧρηματιστήριο

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