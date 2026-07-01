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| Οικονομία

Όμιλος Alpha Bank: Kατώτατος μισθός €1.600 από σήμερα και πλουσιοπάροχο πακέτο παροχών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας στην Alpha Bank, η οποία έχει ισχύ μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2028

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας στον όμιλο της Alpha Bank, η οποία ανακοινώθηκε επίσημα στις 2 Φεβρουαρίου και έχει ισχύ μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Από σήμερα καθιερώνεται κατώτατος μηνιαίος μισθός €1.600 για κάθε νέο εργαζόμενο με σύμβαση αορίστου χρόνου, ενώ προβλέπεται αναπροσαρμογή αποδοχών, όπου απαιτείται. Παράλληλα, θεσπίζεται μηχανισμός προληπτικής προστασίας για στεγαστικά δάνεια προσωπικού, καθώς η Τράπεζα καλύπτει τη διαφορά επιτοκίου όταν το 3Μ Euribor υπερβαίνει το 2,25%, για υπόλοιπα έως 300.000 ευρώ, ενισχύοντας τη σταθερότητα των οικογενειακών προϋπολογισμών. 

Πρωτοποριακό αποταμιευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά των εργαζομένων

Η νέα σύμβαση εισάγει το «Alpha Junior Savings Account», έναν θεσμό μακροπρόθεσμης αποταμίευσης για τα τέκνα των εργαζομένων.  Η Τράπεζα θα καταβάλλει μηνιαία εισφορά για κάθε τέκνο από το 6ο έως και το 18ο έτος ηλικίας, δημιουργώντας έναν προσωποποιημένο λογαριασμό που επενδύεται μέσω του προγράμματος «Alpha Δημιουργώ», με δυνατότητα επιλογής επενδυτικού προφίλ. Για εργαζόμενους με τρία και άνω τέκνα, προβλέπεται αυξημένη εισφορά. 

Ολοκληρωμένο πλαίσιο οικογενειακής και κοινωνικής στήριξης

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής:

• Αύξηση επιδόματος τοκετού και υιοθεσίας σε 3.000 ευρώ.

• Αναπροσαρμογή επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού σε 340 ευρώ μηνιαίως και 170 ευρώ για κατ’ οίκον φύλαξη.

• Ετήσια οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ για εργαζόμενους με τέκνα με αναπηρία (≥67%).

• Ετήσιο βοήθημα 1.500 ευρώ για εργαζόμενους με αναπηρία (≥67%).

• Ετήσιο βοήθημα 1.500 ευρώ για χήρους/ες εργαζόμενους γονείς.

• Εφάπαξ ενίσχυση 2.000 ευρώ για τέκνα που εισάγονται σε πανεπιστημιακές σχολές σε απόσταση άνω των 100 χιλιομέτρων από τη μόνιμη κατοικία τους.

• Ετήσιο δωρεάν check-up για όλους τους εργαζόμενους. 

 

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