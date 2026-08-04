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Συμβούλιο Ειρήνης: Το Ισραήλ θα αποχωρήσει από τη Γάζα μετά τον αφοπλισμό της Χαμάς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μετά τη συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, το αμερικανικό όργανο ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν πλήρως από τη Λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός της Χαμάς, όπως υποστηρίζει ότι έχει συμφωνηθεί με τους μεσολαβητές.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν από τη Λωρίδα της Γάζας παρά μόνο μετά τον «πλήρη» αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, μετά την ολοκλήρωση συνάντησης με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου.

«Σημειώνουμε ότι η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) πέρα από την κίτρινη γραμμή δεν θα γίνει παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, στον οποίο δεσμεύτηκε η Χαμάς στους μεσολαβητές» ανέφερε το Συμβούλιο με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Η «κίτρινη γραμμή» χωρίζει το τμήμα του θύλακα που ελέγχεται από τη Χαμάς από εκείνα τα εδάφη που ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: KΥΠΕ

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