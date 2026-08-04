Με περιορισμούς η έρευνα του ΓΕΕΦ για την πυρκαγιά στο πεδίο βολής Καλού Χωριού

Σημαντικούς περιορισμούς αντιμετωπίζει η έρευνα που που διατάχθηκε από το ΓΕΕΦ σε σχέση με τα όσα συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα στο πεδίο βολής Καλού Χωριού στη Λάρνακα και την εκδήλωση πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν κοινότητες της περιοχής. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένονται εντός της εβδομάδας. Αυτό που ωστόσο αποτελεί αντικείμενο συζήτησης σε στρατιωτικούς κύκλους και όχι μόνο, είναι η απόφαση από την ηγεσία της Εθνικής Φρουράς να αναθέσει σε ταξίαρχο τη διενέργεια της έρευνας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, «στο πλαίσιο της διακρίβωσης των αιτιών και των συνθηκών πρόκλησης της π...