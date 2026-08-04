Έντονη συζήτηση προκαλεί το ερώτημα κατά πόσο στις ταυτότητες των ανήλικων παιδιών θα πρέπει να αναγράφονται τα ονόματα των γονέων τους. Πρόκειται για ένα ζήτημα που εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνεται καθαρά διοικητικό, στην πραγματικότητα όμως αγγίζει ευρύτερα θέματα, όπως η προστασία της οικογένειας, η ασφάλεια των παιδιών, η διαχείριση προσωπικών δεδομένων και η ίση μεταχείριση διαφορετικών οικογενειακών σχημάτων. Οι υποστηρικτές της αναγραφής των ονομάτων των γονέων θεωρούν ότι το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί μέρος της ταυτότητας και της οικογενειακής καταγωγής του παιδιού. Αντίθετα, όσοι διαφωνούν υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι απαραίτητα για την αναγνώριση του κατόχου της ταυτότητας και μπορούν να οδηγήσουν σε αχρείαστη αποκάλ...
Γονείς στις ταυτότητες των παιδιών: Παράδοση, πρακτική ανάγκη ή κίνδυνος διακρίσεων;
Η συζήτηση για την αναγραφή του ονόματος του πατέρα και της μητέρας στα δελτία ταυτότητας αναδεικνύει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: από τη μια την προστασία της οικογένειας και τη διευκόλυνση των συναλλαγών και από την άλλη την ιδιωτικότητα, την ισότητα και το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.
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