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Το ευρώ υποχωρεί σε χαμηλά 17 μηνών

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,59% και διαμορφώνεται στα 1,1191 δολάρια

Σε χαμηλά 17 μηνών υποχωρεί το ευρώ έναντι του δολαρίου, λόγω των δημοσιονομικών και πολιτικών κινδύνων σε χώρες της Ευρωζώνης. Οι ανησυχίες για το γαλλικό χρέος και οι προώρες εκλογές στην Ισπανία πιέζουν το ευρώ.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,59% και διαμορφώνεται στα 1,1191 δολάρια, ενώ είχε υποχωρήσει μέχρι και το 1,118 δολάρια, στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάϊο του 2025.

Το ευρώ βρίσκεται στα 176,4240 γεν, στο 0,8465 με τη στερλίνα και στο 0,9283 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,09% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 157,6890 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,18% και διαμορφώνεται στα 1,3217 δολάρια.

#ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ #ευρώ

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