Eurostat: Στο 61,6% το ποσοστό των 20-64 ετών στην Κύπρο

Στο 61,6% διαμορφώθηκε την 1η Ιανουαρίου 2025 το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 20 έως 64 ετών στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε στο 58,3%.

Η Eurostat εξετάζει την κατανομή του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας στις περιφέρειες της ΕΕ, με βάση το επίπεδο 3 της ονοματολογίας εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS 3).

Σε 39 περιφέρειες της ΕΕ, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών ήταν τουλάχιστον 63,0%. Οι 22 από αυτές βρίσκονταν στη Γερμανία, ενώ στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονταν επίσης νησιωτικές περιφέρειες της Ισπανίας, καθώς και ορισμένες πρωτεύουσες και οι γύρω περιοχές τους.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην περιφέρεια της Κοπεγχάγης στη Δανία και στις ισπανικές νήσους Ίμπιζα και Φορμεντέρα, όπου το 68,9% του πληθυσμού ήταν ηλικίας 20 έως 64 ετών. Ακολούθησαν η Φουερτεβεντούρα με 68,3% και το Λανζαρότε με 67,3%, επίσης στην Ισπανία.

Αντίθετα, σε 189 περιφέρειες NUTS 3 της ΕΕ, ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας αντιστοιχούσε σε λιγότερο από το 55,0% του συνολικού πληθυσμού.

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι περιοχές αυτές ήταν κυρίως αγροτικές και περιλάμβαναν περιοχές της ενδοχώρας της Πορτογαλίας, μεγάλα τμήματα της αγροτικής Γαλλίας, το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής Γερμανίας, καθώς και αγροτικές περιοχές στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τις σκανδιναβικές χώρες της ΕΕ.

Σε έξι περιφέρειες, λιγότερο από το ήμισυ του πληθυσμού ήταν ηλικίας 20 έως 64 ετών. Πρόκειται για το Μπόρνχολμ στη Δανία, τις Κρεζ και Λοτ στη νοτιοδυτική Γαλλία, την Ετέλα-Σάβο στη νοτιοανατολική Φινλανδία, την περιφέρεια Βερν στο Βέλγιο και τη γαλλική εξόχως απόκεντρη περιφέρεια της Μαγιότ.

Πηγή: ΚΥΠΕ