Η Κύπρος πρέπει να επενδύσει σε ταλέντο, εμπιστοσύνη και τεχνολογία

Η επίσκεψή της περιλάμβανε επίσης συναντήσεις με σημαντικούς φορείς και εκπροσώπους της κυβέρνησης και της Βουλής, προσφέροντας την ευκαιρία για συζήτηση γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο το λογιστικό επάγγελμα όσο και η ευρύτερη οικονομία: από την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των επαγγελματικών δεξιοτήτων μέχρι την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την εμπιστοσύνη.

Για την Cristina Gutu, η τελετή έχει ιδιαίτερη σημασία. Έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της επαγγελματικής της πορείας στην εκπαίδευση, την καθοδήγηση και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της νέας γενιάς επαγγελματιών, κάτι που η ίδια χαρακτηρίζει προσωπικό της πάθος. Σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, πιστεύει ότι ο ρόλος του λογιστικού επαγγέλματος δεν αποδυναμώνεται, αλλά επαναπροσδιορίζεται, με την ανθρώπινη κρίση, την περιέργεια, τη δεοντολογία και τη διά βίου μάθηση να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Η Cristina Gutu ανέλαβε τη θέση της Αντιπροέδρου του ACCA τον Νοέμβριο του 2025 και είναι η πρώτη Αντιπρόεδρος από την ηπειρωτική Ευρώπη στην ιστορία του οργανισμού. Είναι Director στην KPMG Ρουμανίας και Μολδαβίας, όπου ηγείται του τομέα μάθησης και ανάπτυξης, και διαθέτει εκτενή εμπειρία στον έλεγχο, τη συμβουλευτική και την επαγγελματική εκπαίδευση. Μέλος του Συμβουλίου του ACCA από το 2018, είναι επίσης πιστοποιημένη executive coach και διαπιστευμένη μέντορας, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση στην καθοδήγηση, την ανάπτυξη ταλέντων και την προσφορά προς το επάγγελμα.

Αναλάβατε τη θέση της Αντιπροέδρου του ACCA τον Νοέμβριο του 2025 και είστε η πρώτη Αντιπρόεδρος από την ηπειρωτική Ευρώπη στην ιστορία του οργανισμού. Τι σημαίνει για εσάς, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, η ανάληψη αυτού του ρόλου;

Είναι ταυτόχρονα μεγάλη τιμή και ευθύνη να συμβάλλω στην εκπροσώπηση μιας τόσο μεγάλης, πολυσυλλεκτικής και πραγματικά παγκόσμιας επαγγελματικής κοινότητας.

Η δική μου σχέση με τον ACCA ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια. Ο οργανισμός αποτέλεσε σημαντικό μέρος της επαγγελματικής μου διαδρομής και μου άνοιξε πόρτες που, όταν ξεκινούσα την καριέρα μου στη Ρουμανία, δύσκολα θα μπορούσα να φανταστώ. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η ανάληψη της Αντιπροεδρίας έχει τόσο ιδιαίτερη προσωπική σημασία για μένα.

Το γεγονός ότι είμαι η πρώτη Αντιπρόεδρος από την ηπειρωτική Ευρώπη είναι κάτι για το οποίο αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανη. Παράλληλα, όμως, το βλέπω ως μέρος ενός ευρύτερου μηνύματος για τις ευκαιρίες και την εκπροσώπηση. Ελπίζω ότι νέοι επαγγελματίες, γυναίκες και άνδρες, θα μπορούν να βλέπουν διαδρομές όπως η δική μου και να αναγνωρίζουν ότι η ανάληψη ηγετικών θέσεων είναι ένας εφικτός στόχος.

Πάντοτε πίστευα ότι οι επαγγελματικές σταδιοδρομίες δεν ακολουθούν απαραίτητα μια απολύτως προσχεδιασμένη πορεία. Συχνά διαμορφώνονται μέσα από την περιέργεια, τη σκληρή δουλειά, τη διά βίου μάθηση και την προθυμία να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, ακόμη και όταν δεν αισθανόμαστε απολύτως έτοιμοι.

Σε μια περίοδο μεγάλων τεχνολογικών, οικονομικών και γεωπολιτικών αλλαγών, πώς αντιλαμβάνεστε σήμερα τον ρόλο του ACCA; Έχει αλλάξει η αποστολή του οργανισμού;

Ο θεμελιώδης σκοπός του ACCA παραμένει πιο επίκαιρος από ποτέ, ωστόσο το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται τα μέλη μας μεταβάλλεται με πρωτοφανή ταχύτητα.

Βιώνουμε τον μετασχηματισμό που επιφέρουν η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιοποίηση, ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται ταυτόχρονα να διαχειριστούν τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τις προκλήσεις της βιωσιμότητας, τις κανονιστικές αλλαγές και τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των εργαζομένων και της κοινωνίας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο ρόλος του ACCA υπερβαίνει κατά πολύ την παροχή ενός διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου. Οφείλουμε να βοηθήσουμε τον κλάδο να προβλέπει τις αλλαγές, να αναπτύσσει τις δεξιότητες που θα χρειαστεί, να διατηρεί τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας και να συνεχίζει να συμβάλλει θετικά στις οικονομίες και τις κοινωνίες.

Ο λογιστής του μέλλοντος θα χρειάζεται άριστη τεχνική κατάρτιση, αλλά και περιέργεια, προσαρμοστικότητα, κριτική σκέψη, επικοινωνιακές δεξιότητες και ορθή δεοντολογική κρίση.

Θα το έθετα λοιπόν ως εξής: ο ρόλος μας δεν είναι απλώς να προετοιμάζουμε τους λογιστές για το επάγγελμα του σήμερα, αλλά να προετοιμάζουμε το ίδιο το επάγγελμα για το αύριο.

Η επίσκεψή σας στην Κύπρο συνδυάζει την τελετή υποδοχής νέων μελών με συναντήσεις με σημαντικούς φορείς και εκπροσώπους της κυβέρνησης και της Βουλής. Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που φέρνετε στην Κύπρο;

Οι δύο πτυχές της επίσκεψής μου είναι στην πραγματικότητα στενά συνδεδεμένες.

Στην τελετή υποδοχής των νέων μελών τιμούμε το μελλοντικό ανθρώπινο δυναμικό του επαγγέλματος. Στις συζητήσεις μου με φορείς χάραξης πολιτικής και άλλους εμπλεκόμενους φορείς εξετάζουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και οι κυπριακές επιχειρήσεις γενικότερα, θα δραστηριοποιούνται τα επόμενα χρόνια.

Ο ACCA επιθυμεί να αποτελέσει έναν εποικοδομητικό, μακροχρόνιο εταίρο της Κύπρου. Ως παγκόσμιος επαγγελματικός οργανισμός, μπορούμε να συνεισφέρουμε διεθνή εμπειρία, έρευνα και τις απόψεις των μελών μας σε ζητήματα όπως οι δεξιότητες και η ανάπτυξη ταλέντων, η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η βιωσιμότητα, το κανονιστικό πλαίσιο, η ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Εξίσου σημαντικό, όμως, είναι αυτή η συζήτηση να είναι αμφίδρομη. Θέλουμε να κατανοήσουμε τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος και να διερευνήσουμε πού μπορεί το επάγγελμά μας να προσφέρει ουσιαστική συμβολή.

Ποια συγκεκριμένα θέματα βρίσκονται στην ατζέντα των συζητήσεών σας με την κυπριακή κυβέρνηση και τους βουλευτές; Πώς μπορεί ένας οργανισμός όπως ο ACCA να συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικής;

Οι επαγγελματίες λογιστές διαθέτουν μια ιδιαίτερα πολύτιμη οπτική, καθώς βλέπουν πώς οι πολιτικές μεταφράζονται σε πράξη, τόσο στους μεγάλους οργανισμούς όσο και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στον δημόσιο τομέα και σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Οι συζητήσεις μας, επομένως, καλύπτουν ορισμένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν η Κύπρος και άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες: πώς αναπτύσσουμε και διατηρούμε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, πώς οι επιχειρήσεις υιοθετούν υπεύθυνα την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές τεχνολογίες, πώς στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις της βιωσιμότητας και πώς διασφαλίζουμε ότι το κανονιστικό πλαίσιο είναι αποτελεσματικό και αναλογικό.

Ο ACCA μπορεί να συνεισφέρει διεθνή τεκμηρίωση και εμπειρία, αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυο των μελών του και τη συνεργασία του με κυβερνήσεις και θεσμούς σε πολλές διαφορετικές αγορές.

Στόχος δεν είναι απλώς να προωθήσουμε τα συμφέροντα του λογιστικού επαγγέλματος. Είναι να συμβάλουμε εποικοδομητικά στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, τη χρηστή διακυβέρνηση, την αποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Η Κύπρος είναι μια μικρή και ιδιαίτερα ανοικτή οικονομία, με σημαντικό τομέα επαγγελματικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, τι πρέπει να κάνει για να διατηρήσει και να ενισχύσει τη θέση της;

Πιστεύω ότι η Κύπρος πρέπει να ανταγωνίζεται με βάση την ποιότητα, την εμπιστοσύνη και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Για μια μικρή οικονομία με ισχυρές διεθνείς διασυνδέσεις, το υψηλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, οι ισχυροί θεσμοί, οι ψηφιακές δυνατότητες, η διεθνής δικτύωση και τα υψηλά επαγγελματικά και δεοντολογικά πρότυπα αποτελούν εξαιρετικά σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Η φήμη έχει επίσης καθοριστική σημασία. Για οποιοδήποτε διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία του ρυθμιστικού πλαισίου δεν αποτελούν απλώς ζητήματα συμμόρφωσης, αλλά ουσιαστικά οικονομικά πλεονεκτήματα.

Ταυτόχρονα, το μέγεθος της Κύπρου μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα. Οι μικρότερες οικονομίες έχουν συχνά μεγαλύτερη ευελιξία και μπορούν να προσαρμόζονται ταχύτερα στις τεχνολογικές, οικονομικές και κανονιστικές αλλαγές.

Η ευκαιρία, επομένως, βρίσκεται στον συνδυασμό αυτής της ευελιξίας με επενδύσεις στους ανθρώπους, τις δεξιότητες, την τεχνολογία και τους ισχυρούς θεσμούς. Για την Κύπρο, η εμπιστοσύνη και το ανθρώπινο δυναμικό μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Η Κύπρος προχώρησε σε σημαντικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις το 2026. Από διεθνή σκοπιά, ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός φορολογικού συστήματος που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα χωρίς να υπονομεύει τη δικαιοσύνη και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών;

Δεν θα ήθελα να σχολιάσω επιμέρους στοιχεία της κυπριακής μεταρρύθμισης χωρίς να τα εξετάσω στο συνολικό τους πλαίσιο. Ωστόσο, σε διεθνές επίπεδο υπάρχουν ορισμένες αρχές που αποδεικνύονται διαχρονικά σημαντικές.

Οι επιχειρήσεις εκτιμούν την προβλεψιμότητα, τη διαφάνεια, την απλότητα και τη σταθερότητα, καθώς οι επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Από την άλλη, οι κυβερνήσεις χρειάζονται βιώσιμα έσοδα για τη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών, ενώ οι φορολογούμενοι πρέπει να αισθάνονται ότι το σύστημα είναι δίκαιο και εφαρμόζεται αποτελεσματικά.

Οι στόχοι αυτοί δεν είναι απαραίτητα αντικρουόμενοι.

Οι επαγγελματίες λογιστές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, καθώς συχνά βρισκόμαστε στο σημείο συνάντησης της νομοθεσίας, των επιχειρήσεων και των φορολογουμένων. Αυτό προσφέρει στον κλάδο πολύτιμη πρακτική γνώση για το πώς λειτουργούν οι μεταρρυθμίσεις όταν περνούν από τη νομοθέτηση στην εφαρμογή.

Σε τελική ανάλυση, ένα επιτυχημένο φορολογικό σύστημα πρέπει να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των πολιτών και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη τεχνολογική πρόκληση για το επάγγελμά σας. Θα πρέπει ένας νέος που ξεκινά σήμερα σπουδές στη λογιστική να ανησυχεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται στο μέλλον να αναλάβει μεγάλο μέρος της εργασίας που εκτελούν σήμερα οι λογιστές;

Κατανοώ γιατί οι νέοι θέτουν αυτό το ερώτημα. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμφίβολα θα αυτοματοποιήσει ορισμένες δραστηριότητες και θα μεταβάλει ριζικά άλλες. Οι εργασίες ρουτίνας και οι επαναλαμβανόμενες διαδικασίες θα εκτελούνται ολοένα περισσότερο από την τεχνολογία και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ως προς αυτό.

Ωστόσο, θεωρώ ότι πρόκειται πολύ περισσότερο για έναν μετασχηματισμό του επαγγέλματος παρά για την εξαφάνισή του.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επεξεργάζεται τεράστιες ποσότητες πληροφοριών με εξαιρετική ταχύτητα. Όμως, η επαγγελματική αξία δεν περιορίζεται απλώς στην επεξεργασία πληροφοριών. Έγκειται στην κατανόηση του ευρύτερου πλαισίου, στη διατύπωση των σωστών ερωτημάτων, στην άσκηση ορθής κρίσης, στην αμφισβήτηση παραδοχών, στην αποτελεσματική επικοινωνία και στη δεοντολογική συμπεριφορά.

Αυτές οι ανθρώπινες ικανότητες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία όσο η τεχνολογία γίνεται ισχυρότερη.

Η ευθύνη μας ως επαγγελματικού κλάδου είναι, επομένως, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να ενθαρρύνουμε τη διά βίου μάθηση. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει το αντικείμενο της εργασίας των λογιστών, αλλά ταυτόχρονα μας προσφέρει την ευκαιρία να ενισχύσουμε την αξία που προσφέρουν.

Εάν η τεχνολογία μπορεί να αναλύει τεράστιες ποσότητες χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχεδόν ακαριαία, τι θα ξεχωρίζει έναν επιτυχημένο λογιστή σε πέντε ή δέκα χρόνια από σήμερα;

Οι τεχνικές γνώσεις θα παραμείνουν θεμελιώδους σημασίας, αλλά από μόνες τους δεν θα είναι πλέον αρκετές.

Οι επιτυχημένοι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα θα χρειάζονται εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα, παράλληλα με κριτική σκέψη, προσαρμοστικότητα, περιέργεια, επικοινωνιακές δεξιότητες, επιχειρηματική αντίληψη και ισχυρή δεοντολογική κρίση.

Θεωρώ ότι η περιέργεια είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η τεχνολογία θα συνεχίσει να εξελίσσεται και κανείς μας δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένο ότι όσα γνωρίζει σήμερα θα είναι επαρκή σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Πρέπει να διατηρούμε τη διάθεση να μαθαίνουμε, να αμφισβητούμε και να προσαρμοζόμαστε.

Από τον λογιστή του μέλλοντος θα αναμένεται ολοένα περισσότερο να ερμηνεύει τις πληροφορίες και όχι απλώς να τις παράγει. Να εντοπίζει κινδύνους και ευκαιρίες, να αμφισβητεί παραδοχές και να βοηθά τους οργανισμούς να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις.

Ο λογιστής του μέλλοντος δεν θα ανταγωνίζεται την τεχνητή νοημοσύνη. Θα πρέπει να γνωρίζει πώς να την αξιοποιεί με έξυπνο και υπεύθυνο τρόπο.

Η Κύπρος, όπως και πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες, ανταγωνίζεται για την προσέλκυση εξειδικευμένων επαγγελματιών. Τι δείχνει η εμπειρία του ACCA για τις προσδοκίες που έχει σήμερα η νέα γενιά από τους εργοδότες;

Οι νέοι επαγγελματίες επιθυμούν ασφαλώς ανταγωνιστικές απολαβές, αλλά ολοένα περισσότερο αναζητούν κάτι πολύ περισσότερο από αυτό.

Θέλουν ευκαιρίες μάθησης και επαγγελματικής ανέλιξης. Αναζητούν εργασία με ουσιαστικό νόημα, επαφή με την τεχνολογία, ευελιξία και οργανισμούς των οποίων τις αξίες μπορούν να κατανοούν και να σέβονται. Θέλουν επίσης ηγέτες που επενδύουν στην ανάπτυξή τους.

Αυτό σημαίνει ότι οι εργοδότες πρέπει να σκέφτονται πέρα από την πρόσληψη προσωπικού. Η προσέλκυση ταλέντων είναι μόνο το πρώτο βήμα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι ταλαντούχοι άνθρωποι θα θέλουν να παραμείνουν, να εξελιχθούν και να προσφέρουν.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Κύπρο. Σε μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση, η ανάπτυξη και η διατήρηση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού συνδέονται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Επιπλέον, η μάθηση δεν μπορεί να σταματά με την απόκτηση ενός επαγγελματικού τίτλου. Ένα από τα σημαντικότερα διδάγματα της δικής μου επαγγελματικής πορείας είναι ότι η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί μια διαδικασία που διαρκεί σε όλη μας τη ζωή.

Η βιωσιμότητα έχει εξελιχθεί σε έναν ακόμη σημαντικό τομέα ευθύνης για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα. Υπάρχει ο κίνδυνος η υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας να μετατραπεί απλώς σε ακόμη μία διαδικασία κανονιστικής συμμόρφωσης;

Ναι, αυτός ο κίνδυνος υπάρχει και είναι κάτι που πρέπει να προσπαθήσουμε ενεργά να αποφύγουμε.

Οι πληροφορίες για τη βιωσιμότητα θα πρέπει να βοηθούν τους οργανισμούς να κατανοούν τους κινδύνους, τις ευκαιρίες και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητά τους. Εάν η διαδικασία περιοριστεί απλώς στη σύνταξη μιας ακόμη έκθεσης για την εκπλήρωση μιας κανονιστικής υποχρέωσης, τότε χάνεται μεγάλο μέρος της δυνητικής της αξίας.

Οι λογιστές μπορούν να έχουν σημαντική συμβολή, καθώς το επάγγελμά μας διαθέτει ήδη εξειδίκευση στις μετρήσεις, στους μηχανισμούς ελέγχου, στη διακυβέρνηση, στην υποβολή εκθέσεων και στην παροχή διασφάλισης. Αυτές οι δεξιότητες μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να μετατρέπουν τις πληροφορίες βιωσιμότητας σε καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις.

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η αρχή της αναλογικότητας είναι εξαιρετικά σημαντική. Το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να επιτυγχάνει τον επιδιωκόμενο σκοπό του χωρίς να δημιουργεί περιττή πολυπλοκότητα και κόστος.

Ο τελικός στόχος πρέπει να είναι καλύτερες επιχειρήσεις και καλύτερες αποφάσεις, όχι απλώς περισσότερες εκθέσεις.

Οι λογιστές και οι ελεγκτές δραστηριοποιούνται σε ένα επάγγελμα που βασίζεται θεμελιωδώς στην εμπιστοσύνη. Μετά από εταιρικές καταρρεύσεις και υποθέσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις διεθνώς, πώς μπορεί ο κλάδος να διασφαλίσει τη διατήρηση αυτής της εμπιστοσύνης;

Η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη απλώς και μόνο επειδή κάποιος κατέχει έναν επαγγελματικό τίτλο. Πρέπει να κερδίζεται διαρκώς.

Αυτό σημαίνει ότι οφείλουμε να επιδεικνύουμε επαγγελματική επάρκεια, ακεραιότητα, ανεξαρτησία, επαγγελματικό σκεπτικισμό και υπευθυνότητα στις αποφάσεις που λαμβάνουμε.

Η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει τον έλεγχο και τη χρηματοοικονομική ανάλυση, αλλά δεν μεταφέρει την ευθύνη από τους επαγγελματίες στις μηχανές. Αντιθέτως, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης καθιστά τα ζητήματα δεοντολογίας, κρίσης και λογοδοσίας ακόμη σημαντικότερα.

Η διάσταση του δημόσιου συμφέροντος πρέπει, επομένως, να παραμείνει στο επίκεντρο του λογιστικού επαγγέλματος. Οι πολίτες πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται όχι μόνο τις πληροφορίες που παράγουμε, αλλά και τα επαγγελματικά πρότυπα και τις αξίες που βρίσκονται πίσω από αυτές.

Σε τελική ανάλυση, η φήμη του επαγγέλματός μας εξαρτάται από το πώς ενεργούμε όταν καλούμαστε να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις και όχι μόνο όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Έχετε μιλήσει με ιδιαίτερο πάθος για την καθοδήγηση νέων επαγγελματιών και την προσφορά προς το επάγγελμα. Γιατί είναι τόσο σημαντικό για εσάς το mentoring και ποια ευθύνη έχουν οι καταξιωμένοι επαγγελματίες απέναντι στη νέα γενιά;

Η καθοδήγηση έχει πολύ προσωπική σημασία για μένα, επειδή έχω βιώσει τη δύναμή της σε όλη τη διάρκεια της ζωής και της επαγγελματικής μου πορείας. Οι πρώτοι μου μέντορες προέρχονταν, στην πραγματικότητα, από την ίδια μου την οικογένεια. Αργότερα, είχα την τύχη να συναντήσω στην επαγγελματική μου ζωή ανθρώπους που με προκάλεσαν να ξεπεράσω τα όριά μου, με ενθάρρυναν και, κάποιες φορές, διέκριναν σε μένα δυνατότητες πριν ακόμη τις αναγνωρίσω πλήρως η ίδια.

Αυτό είναι κάτι που σήμερα αισθάνομαι την ευθύνη να μεταδώσω και σε άλλους.

Η καθοδήγηση δεν σημαίνει να υποδεικνύεις σε κάποιον ποια επαγγελματική πορεία πρέπει να ακολουθήσει. Σημαίνει να ακούς, να θέτεις τις σωστές ερωτήσεις, να βοηθάς τους ανθρώπους να βρουν τη δική τους φωνή και να τους δίνεις την αυτοπεποίθηση να κάνουν τις δικές τους επιλογές.

Πιστεύω επίσης ότι η ηγεσία δεν αφορά απλώς το πόσο ψηλά καταφέρνει να φτάσει κάποιος προσωπικά. Από ένα σημείο και μετά, αφορά το πόσους άλλους ανθρώπους βοηθά να προχωρήσουν.

Το επάγγελμα μου έχει προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες. Η ανταπόδοση αυτής της προσφοράς, μέσα από το mentoring, το coaching, την εκπαίδευση και το έργο μου στον ACCA, είναι ένας τρόπος να συμβάλω ώστε η επόμενη γενιά να έχει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες από όσες είχαμε εμείς.

Βρίσκεστε στην Κύπρο για να καλωσορίσετε τα νεότερα μέλη του ACCA. Εάν έπρεπε να τους δώσετε μία μόνο συμβουλή καθώς ξεκινούν αυτό το νέο στάδιο της επαγγελματικής τους πορείας, ποια θα ήταν αυτή;

Πρώτα απ' όλα, θα τους έλεγα να απολαύσουν αυτή τη στιγμή και να αισθάνονται υπερήφανοι για όσα έχουν πετύχει. Η απόκτηση της ιδιότητας μέλους του ACCA απαιτεί αφοσίωση, πειθαρχία και ανθεκτικότητα, και είναι ένα επίτευγμα που αξίζει να γιορτάζεται.

Θα τους έλεγα, όμως, επίσης ότι αυτό είναι η αρχή και όχι το τέλος.

Να διατηρούν την περιέργειά τους. Να συνεχίζουν να μαθαίνουν. Να αγκαλιάζουν την τεχνολογία και την αλλαγή αντί να τις φοβούνται. Να αναζητούν ανθρώπους που τους προκαλούν να εξελιχθούν και τους εμπνέουν και, καθώς προχωρά η δική τους σταδιοδρομία, να αφιερώνουν χρόνο για να καθοδηγούν και να στηρίζουν άλλους.

Και να μη θεωρούν ότι πρέπει να έχουν σχεδιάσει από σήμερα ολόκληρη την επαγγελματική τους πορεία. Ορισμένες από τις σημαντικότερες ευκαιρίες μπορεί να είναι εκείνες που δεν μπορούν ακόμη να φανταστούν. Να είναι πρόθυμοι να αξιοποιούν ευκαιρίες που τους ωθούν πέρα από τα όριά τους, ακόμη και όταν δεν αισθάνονται απολύτως έτοιμοι.

Ο επαγγελματικός τίτλος του ACCA μπορεί να τους ανοίξει δρόμους στον επιχειρηματικό κόσμο, στην επιχειρηματικότητα, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στη συμβουλευτική, στον δημόσιο τομέα, στην τεχνολογία και σε ηγετικές θέσεις, πέρα από εθνικά σύνορα.

Κλείνοντας, κοιτάζοντας πέντε ή δέκα χρόνια μπροστά, πώς θα θέλατε να έχει διαμορφωθεί η σχέση του ACCA με την Κύπρο;

Θα ήθελα ο ACCA να συνεχίσει να αποτελεί μια ισχυρή επαγγελματική βάση για τα σημερινά και τα μελλοντικά μέλη μας στην Κύπρο, αλλά και να εμβαθύνει τον ρόλο του ως εποικοδομητικού, μακροχρόνιου εταίρου της χώρας.

Αυτό σημαίνει να συνεχίσουμε τον διάλογο με την κυβέρνηση, τη Βουλή, τις εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές, τα πανεπιστήμια, τους εργοδότες και την ευρύτερη επαγγελματική κοινότητα, αξιοποιώντας τη διεθνή έρευνα και εμπειρία του ACCA στις συζητήσεις για τις δεξιότητες, την τεχνητή νοημοσύνη, τη βιωσιμότητα, τη δεοντολογία και το μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα.

Ωστόσο, η συνεργασία σημαίνει επίσης να ακούμε. Η Κύπρος είναι μια οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ισχυρές διεθνείς διασυνδέσεις, με τις δικές της εμπειρίες και τα δικά της πλεονεκτήματα, και έχει πολλά να προσφέρει στον ευρύτερο διεθνή διάλογο.

Σε τελική ανάλυση, ο κοινός μας στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη ταλαντούχων επαγγελματιών, με υψηλές αρχές δεοντολογίας και προσανατολισμό στο μέλλον, οι οποίοι θα βοηθούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις.

Θέλουμε ο ACCA να μην αποτελεί απλώς έναν επαγγελματικό οργανισμό στην Κύπρο, αλλά έναν μακροχρόνιο εταίρο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, της εμπιστοσύνης και των ικανοτήτων που θα χρειαστεί η κυπριακή οικονομία στο μέλλον.