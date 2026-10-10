Η επόμενη μέρα στον ΔΗΣΥ: Η απόσυρση της Αννίτας δεν έφερε ηρεμία - Η «μάχη» Αβέρωφ-Παμπορίδη τώρα αρχίζει

Η απόσυρση της Αννίτας Δημητρίου ήταν η κίνηση που θα έφερνε σταθερότητα στον ΔΗΣΥ, ωστόσο το πρώτο εικοσιτετράωρο έδειξε πως το τοπίο εντός της παράταξης γίνεται ολοένα και πιο ρευστό. Η πρόεδρος του κόμματος πέρασε τη χθεσινή μέρα υπερασπιζόμενη μια απόφαση που, όπως επέμενε, έλαβε εξ ιδίων. Ο Γιώργος Παμπορίδης αποκάλυψε ωστόσο δημόσια το παρασκήνιο της Πινδάρου και έστρεψε τα πυρά του προς τον εκδότη της «Αλήθειας» και μεγαλομέτοχο του Οmega Φρίξο Κουλέρμο και, μέσω αυτού, προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Όσον αφορά τις ενδεχόμενες νέες υποψηφιότητες, ο πρώην υπουργός Δι...