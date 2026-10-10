Η απόσυρση της Αννίτας Δημητρίου ήταν η κίνηση που θα έφερνε σταθερότητα στον ΔΗΣΥ, ωστόσο το πρώτο εικοσιτετράωρο έδειξε πως το τοπίο εντός της παράταξης γίνεται ολοένα και πιο ρευστό. Η πρόεδρος του κόμματος πέρασε τη χθεσινή μέρα υπερασπιζόμενη μια απόφαση που, όπως επέμενε, έλαβε εξ ιδίων. Ο Γιώργος Παμπορίδης αποκάλυψε ωστόσο δημόσια το παρασκήνιο της Πινδάρου και έστρεψε τα πυρά του προς τον εκδότη της «Αλήθειας» και μεγαλομέτοχο του Οmega Φρίξο Κουλέρμο και, μέσω αυτού, προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Όσον αφορά τις ενδεχόμενες νέες υποψηφιότητες, ο πρώην υπουργός Δι...
Η επόμενη μέρα στον ΔΗΣΥ: Η απόσυρση της Αννίτας δεν έφερε ηρεμία - Η «μάχη» Αβέρωφ-Παμπορίδη τώρα αρχίζει
Δεν φαίνεται να έκλεισε το ζήτημα της εξωθεσμικής παρέμβασης πριν την απόφαση, παρά την επιμονή της προέδρου του ΔΗΣΥ ότι την έλαβε χωρίς πιέσεις, κάτι όμως που ο Γιώργος Παμπορίδης μετατρέπει ήδη σε επιχείρημα απέναντι στον Αβέρωφ Νεοφύτου και σε γέφυρα προς όσους στήριζαν την υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου
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