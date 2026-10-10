Νέα ηγεσία εκλέγει σήμερα το Βολτ Κύπρου - Ποιοι διεκδικούν τη συμπροεδρία, 30 υποψήφιοι για το Πολιτικό Συμβούλιο

Το συνέδριο θα αρχίσει στις 11:00 και θα πραγματοποιηθεί στο Discovery Hall του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με την Εφορευτική Επιτροπή να έχει ήδη ανακοινώσει τις υποψηφιότητες για τις θέσεις των συμπροέδρων, των συναντιπροέδρων και του Πολιτικού Συμβουλίου.

Τέσσερις υποψήφιοι για τη συμπροεδρία

Τη θέση της γυναίκας συμπροέδρου διεκδικούν η Λύσια Δημητρίου και η Νατάσα Ιωάννου.

Για τη θέση του άνδρα συμπροέδρου υποψηφιότητα έχουν καταθέσει ο Πιέρος Κάρουλλας και ο Ιωάννης Τιρκίδης.

Οι υποψηφιότητες για τη συναντιπροεδρία

Στη θέση της συναντιπροέδρου εκλέχθηκε χωρίς ανθυποψήφια η Ροδούλα Δημητριάδου. Ενώ για τη θέση του συναντιπροέδρου θα αναμετρηθούν ο Αλέξανδρος Αποστολίδης και ο Φρίξος Βρυωνίδης.

Σημειώνεται ότι η ψηφοφορία για την εκλογή των συμπροέδρων και συναντιπροέδρεων άρχισε το βράδυ της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου, και θα ολοκληρωθεί γύρω στις 11 το πρωί του Σαββάτου. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα λίγο μετά την έναρξη του Εκλογικού Συνεδρίου ώστε να αρχίσει η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου.

Οι υποψήφιοι για το Πολιτικό Συμβούλιο

Για τις θέσεις μελών του Πολιτικού Συμβουλίου έχουν υποβληθεί συνολικά 30 υποψηφιότητες.

Πρόκειται για τους: Αντώνη Αλεξόπουλο, Σοφία Βασιλείου, Μαργαρίτα Γεωργιάδου, Ανδρέα Γρηγορίου, Ευαγόρα Ησαΐα, Δέσποινα Θεοχαρίδου, Ανδρέα Ιωαννίδη, Μιχάλη Καλοπαΐδη, Μιχάλη Κιττή, Κώστα Κωνσταντή, Πάνο Λοΐζου Παρρά, Σπυρούλα Μαυρομμάτη, Αρτέμιο Μιχαήλ, Βασίλη Νικολάου, Λουκά Νικολάου, Έφη Ξάνθου, Φρύνη Ονουφρίου Χριστοδούλου, Ευριπίδη Ορνιθάρη, Σωκράτη Παγανή, Σάββα Παύλου, Νικολέττα Στυλιανού, Αντωνία Συμεωνίδου, Αχιλλέα Τριχιά, Κώστα Φαλέκκο, Ανδρέα Φυλακτού, Μιχάλη Χαράκη, Πάνο Χατζηχριστοφή, Μιχάλη Χρίστου, Άντρη Χριστούδια Γκουμουσκούτ και Νίκη Χριστοφή.