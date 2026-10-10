Προβληματισμός στο Προεδρικό - Δεν επαναλαμβάνεται το '23

Η αιφνιδιαστική απόφαση της προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτας Δημητρίου, να αποσυρθεί από την κούρσα διεκδίκησης του κομματικού χρίσματος ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, προτάσσοντας την ανάγκη προστασίας της ενότητας του κόμματος, λειτούργησε εκ των πραγμάτων ως καταλύτης εξελίξεων οι οποίες θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για το επόμενο διάστημα. Οι δονήσεις και ο αντίκτυπος αυτής της απόφασης δεν περιορίζονται στα στεγανά της Πινδάρου αλλά μεταφέρονται εκ των πραγμάτων και γίνονται αμέσως αι...

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