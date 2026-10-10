Η αιφνιδιαστική απόφαση της προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτας Δημητρίου, να αποσυρθεί από την κούρσα διεκδίκησης του κομματικού χρίσματος ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, προτάσσοντας την ανάγκη προστασίας της ενότητας του κόμματος, λειτούργησε εκ των πραγμάτων ως καταλύτης εξελίξεων οι οποίες θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για το επόμενο διάστημα. Οι δονήσεις και ο αντίκτυπος αυτής της απόφασης δεν περιορίζονται στα στεγανά της Πινδάρου αλλά μεταφέρονται εκ των πραγμάτων και γίνονται αμέσως αι...
Προβληματισμός στο Προεδρικό - Δεν επαναλαμβάνεται το '23
Στον ΔΗΣΥ θεωρούν ότι η απόφαση της προέδρου του κόμματος να αποσυρθεί από την κούρσα των εσωκομματικών εκλογών για το χρίσμα των Προεδρικών όχι μόνο δρα ως καταλύτης για την εσωτερική ενότητα του κόμματος αλλά και προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία στα προεδρικά δώματα, γιατί ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα έχει να αντιμετωπίσει, αυτή τη φορά, έναν εντελώς διαφορετικό ΔΗΣΥ από ό,τι το 2023
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