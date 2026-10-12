Κύπρος και Ελλάδα συμφώνησαν σε τακτικότερη συνεργασία των Τελωνείων

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες για τις διαδικασίες και τη λειτουργία των δύο Διοικήσεων. Παρουσιάστηκε, μεταξύ άλλων, το σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Τελωνείων, το οποίο αποσκοπεί στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας τους, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα των ελέγχων και στην πάταξη της διαφθοράς.

Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από τις δύο Διοικήσεις για τους τελωνειακούς ελέγχους και την ανάλυση κινδύνου, ενώ ανταλλάχθηκαν εμπειρίες σχετικά με τα μέσα δίωξης και τον διαθέσιμο εξοπλισμό. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου «ΤΑΛΩΣ» των Ελληνικών Τελωνείων.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης πρωτοβουλίες συνεργασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού των δύο Διοικήσεων και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας από την Ελλάδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Δημήτριος Μπουρίκος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι ο πρώτος Διευθυντής Τελωνείων της Ελλάδας που επισκέπτεται επίσημα την Κύπρο.

Το Τμήμα Τελωνείων σημειώνει ότι οι δύο Διοικήσεις έχουν κοινούς στόχους, επιδιώξεις και προκλήσεις. Η συνάντηση αποτελεί την αφετηρία για πιο εντατική και τακτική συνεργασία στα θέματα που συζητήθηκαν.

Πηγή: ΚΥΠΕ