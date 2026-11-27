Η Επιτροπή τονίζει ότι όσοι ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα δικαιούνται συμμετοχή στην απόδοση του Ταμείου Προνοίας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις.

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους- μέλη του πρώην Ταμείου Προνοίας της Εθνικής Τράπεζας και οι οποίοι βρισκόντουσαν εν υπηρεσία 01/01/2012 ότι μετά από πολύχρονο και κοπιαστικό αγώνα της, η ΕΤΥΚ, κατόρθωσε να εξασφαλίσει από την ΕΤΕ, ένα σημαντικό ποσό που το διεκδικούσε από την εποχή της μετατροπής του Φιλοδωρήματος Αφυπηρέτησης σε Ταμείο Προνοίας (2011).

Το ποσό αυτό με τη φιλοσοφία που εφαρμόσθηκε σ ’όλες τις άλλες Τράπεζες, σημειώνει, θα εφαρμοσθεί και θα κατανεμηθεί και στην ίδια την Εθνική Τράπεζα. Για να γίνει αυτό, τονίζει, πρέπει προσωπικά, ο κάθε επηρεαζόμενος, να υπογράψει σχετικό έντυπο και να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία που έχει ανακοινώσει η ΕΤΥΚ.

Αν τα στοιχεία που απαιτούνται και η όλη διαδικασία ολοκληρωθούν πριν το τέλος Νοεμβρίου (ούτως ώστε να εμβασθούν κατ’ αναλογία στον κάθε εργαζόμενο), τότε με την απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής, ο εργαζόμενος θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην απόδοση του Ταμείου Προνοίας.

«Τα πιο πάνω θεωρήθηκε αναγκαίο να διευκρινισθούν έγκαιρα, ούτως ώστε να μην υπάρξουν παρερμηνείες και παράπονα», αναφέρει σε εγκύκλιό της η ΕΤΥΚ.