ΟΕΒ: Συμμετοχή σε επιτροπή του ILO για την ασφάλεια στο λιανικό εμπόριο

Την ΟΕΒ εκπροσώπησε η Αμαλία Παπαϊωάννου, λειτουργός του Τμήματος Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ως μέλος της ολιγομελούς διεθνούς αντιπροσωπείας των εργοδοτών. Στην επιτροπή συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι κυβερνήσεων, οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων από διάφορες χώρες.

Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν οι υφιστάμενοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στο λιανεμπόριο, σε συνάρτηση με τις αλλαγές στον κόσμο της εργασίας και την αυξανόμενη χρήση νέων τεχνολογιών. Οι συζητήσεις κάλυψαν φυσικούς, εργονομικούς, βιολογικούς και ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης, της αυτοματοποίησης και των νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας.

Σύμφωνα με την ΟΕΒ, κατά τις εργασίες υποστήριξε μια αναλογική προσέγγιση βασισμένη στην εκτίμηση κινδύνων, προσαρμοσμένη στη φύση, το μέγεθος και τις πραγματικές ανάγκες κάθε επιχείρησης, αντί ενιαίων λύσεων για όλους. Τόνισε επίσης την ανάγκη για πρακτική καθοδήγηση και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και για αξιοποίηση της τεχνολογίας με προηγούμενη αξιολόγηση κινδύνων και κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζομένων.

Η ΟΕΒ ανέφερε ακόμη τη σημασία της συνεχούς ανάπτυξης των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού, της συστηματικής αναγνώρισης κινδύνων μέσω συνεργασίας και διαβούλευσης στον χώρο εργασίας και της αξιοποίησης των Επιτροπών Ασφάλειας και των υφιστάμενων μηχανισμών συμμετοχής. Υποστήριξε, παράλληλα, πολιτικές που ενισχύουν την πρόληψη χωρίς να επιβάλλουν δυσανάλογο διοικητικό ή οικονομικό βάρος στις επιχειρήσεις.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την κατάρτιση κατευθυντήριων οδηγιών για τη μελλοντική δράση του ILO, των κυβερνήσεων και των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και τη δημιουργία ασφαλέστερων και υγιέστερων χώρων εργασίας στο λιανεμπόριο.

Η ΟΕΒ σημειώνει ότι η συμμετοχή στελεχών της σε διεθνείς τριμερείς τεχνικές επιτροπές του ILO αποτελεί, κατά την ίδια, απόδειξη της αξιοπιστίας της και της διεθνούς εκτίμησης προς τους αξιωματούχους και τα στελέχη της. Αναφέρει επίσης ότι είναι η μοναδική κυπριακή εργοδοτική οργάνωση-μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών και εκπροσωπεί τους Κύπριους επιχειρηματίες στο ILO ανελλιπώς από το 1960.

Πηγή: ΚΥΠΕ