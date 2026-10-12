Αννίτα για απόσυρση της υποψηφιότητας της: «Η αξιοπρέπεια δεν συκοφαντείται» - Τι είπε για εκβιασμούς και ο διάλογος με Παμπορίδη

Η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε στις εξελίξεις που προηγήθηκαν της απόφασής της, καθώς και στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της, κατά την οποία γνωστοποίησε την απόσυρσή της από τη διαδικασία. Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά τις φήμες περί συμφωνιών και εκβιασμών, εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή της για τη διακίνηση τέτοιων ισχυρισμών.

«Έχουμε υποχρέωση να ακούμε τι πιστεύουν φίλοι, ιστορικά στελέχη και συνεργάτες. Πολλές φορές κατηγορήθηκα γι΄ αυτό, για την εξωστρέφειά μου. Στο τέλος της μέρας όμως ξεκαθαρίζω, ότι την ευθύνη γι’ αυτά που λέμε και γι’ αυτά που κάνουμε την έχουμε μόνο εμείς. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ ξεκάθαρο και λογικό. Ούτε κρυμμένες, ατζέντες και σενάρια, ούτε υπαινιγμοί και σενάρια που πλήττουν την αξιοπρέπειά μας. Η αξιοπρέπεια δεν συκοφαντείται. Κάποιοι από εμάς όλα αυτά τα χρόνια πορευθήκαμε με πλήρη καθαρότητα στην πολιτική».

Ερωτηθείσα κατά πόσο οι αναφορές της αφορούσαν τις φήμες που κυκλοφόρησαν περί πιέσεων και εκβιασμών με στόχο να αποσύρει την υποψηφιότητά της, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ επιβεβαίωσε ότι αναφερόταν στα συγκεκριμένα σενάρια, χαρακτηρίζοντας ντροπή τόσο τη διατύπωση όσο και την αναπαραγωγή τέτοιων ισχυρισμών.

Αναφερόμενη στους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση να αποσυρθεί, υποστήριξε ότι η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο εσωτερικό του κόμματος δεν μπορούσε να συνεχιστεί, καθώς η αντιπαράθεση προκαλούσε διχασμό και απογοήτευση στον κόσμο του ΔΗΣΥ.

«Πορεύτηκα με καθαρότητα και ειλικρίνεια όλα αυτά τα χρόνια. Δεν χρειαζόταν να είσαι μέλος του ΔΗΣΥ για να καταλάβεις ότι δεν μπορούσε να συνεχίζει αυτή η κατάσταση», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι είχε καταλήξει στην απόφασή της ήδη από το βράδυ της Πέμπτης.

Όπως εξήγησε, έκρινε ότι η αποχώρησή της από τη διεκδίκηση του χρίσματος αποτελούσε τη διέξοδο από το αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί, με βασικό στόχο τη διαφύλαξη της ενότητας της παράταξης.

«Ήταν η απόφαση που θα ξεκλείδωνε το αδιέξοδο και θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος».

Κληθείσα να σχολιάσει κατά πόσο είχε κινηθεί βεβιασμένα με την αρχική εξαγγελία της υποψηφιότητάς της, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι υπό τις τότε συνθήκες θεωρούσε την απόφασή της υποχρέωση. Ωστόσο, η ένταση και το κλίμα διχόνοιας που ακολούθησαν την οδήγησαν στην εκτίμηση ότι έπρεπε να κάνει η ίδια το πρώτο βήμα για την εκτόνωση της κρίσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην παρουσία του εκδότη της εφημερίδας «Αλήθεια», Φρίξου Κουλέρμου, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της, ξεκαθαρίζοντας ότι η πρόσκληση προς τον ίδιο προήλθε από την ίδια. «Εγώ τον κάλεσα», ήταν η χαρακτηριστική της απάντηση.

Παράλληλα, αποκάλυψε το περιεχόμενο συνομιλίας που είχε στη Βουλή με τον Γιώργο Παμπορίδη, πριν από την οριστικοποίηση των εξελίξεων, κατά την οποία του μετέφερε την πρόθεσή της να αποσυρθεί για να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της εσωκομματικής έντασης.

«Γιώργο μου δεν είναι κατάσταση αυτή, δεν ωφελεί τον κόσμο, ο κόσμος μας αντιδρά. Εγώ πρώτη θα κάνω το βήμα, προς τιμήν του ο Γιώργος προσπάθησε να με μεταπείσει. Του είπα δεν υπάρχει άλλος τρόπος..», ανέφερε, περιγράφοντας τη μεταξύ τους συζήτηση.

Καταλήγοντας, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ υποστήριξε ότι η απόφασή της είχε θετικό αντίκτυπο στη βάση του κόμματος, καθώς, όπως εκτιμά, συνέβαλε στην εκτόνωση της έντασης που είχε προκληθεί.

«Θεώρησα ότι έπρεπε να κάνω το βήμα, ο κόσμος νιώθει ανακουφισμένος, το νιώθω», σημείωσε.