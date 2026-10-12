Σύνδεσμος Καταναλωτών για e-kalathi: Αποκλίσεις τιμών μέχρι 226%

Ο Σύνδεσμος θέτει ερωτήματα για τη λειτουργία του e-kalathi, επισημαίνοντας λάθη στις καταχωρήσεις και περιορισμένο ανταγωνισμό σε μεγάλο αριθμό προϊόντων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών στις 30/09/2026 διενήργησε έρευνα σ’ όλα τα προϊόντα και τις υπεραγορές που συμμετέχουν στη διαδικτυακή πλατφόρμα e-kalathi.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 54 είδη ή ποσοστό 11.3% έχουν απόκλιση μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης τιμής από 100% μέχρι 226% και 231 είδη ή ποσοστό 48,5% έχουν απόκλιση μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης τιμής από 50% μέχρι 99%.

Ακόμη 130 είδη ή ποσοστό 27.3% έχουν απόκλιση μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης τιμής από 30% μέχρι 49% και 86 είδη ή ποσοστό 18% έχουν απόκλιση μέγιστης και μέσης τιμής όλων των υπεραγορών που συμμετέχουν στο e-kalathi από 50% μέχρι 137%.

Σύμφωνα με τον σύνδεσμο, υπάρχουν προϊόντα που πωλούνται σε ελάχιστα καταστήματα. Στα κυπριακά προϊόντα παρατηρείται μικρότερη απόκλιση μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης τιμής. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τα ίδια λάθη στις καταχωρήσεις τιμών στην πλατφόρμα ekalathi, παρ’ όλο που επισημάνθηκαν στην προηγούμενη ανακοίνωση πριν από ένα μήνα.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, δεν φαίνεται να υπάρχει οξύς ανταγωνισμός μεταξύ της συντριπτικής πλειοψηφίας των υπεραγορών που συμμετέχουν στο e-kalathi, επισημαίνοντας ακόμη ότι τα είδη που υπάρχουν σήμερα στο e-kalathi χρειάζονται επανεξέτασης.