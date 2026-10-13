Υπουργείο Γεωργίας: Αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες οι εξαγωγές χαλλουμιού άνω των €350 εκατ. και η διασφάλιση του ΠΟΠ

Ο κ. Γρηγορίου χαρακτήρισε το χαλλούμι ΠΟΠ σημαντικότερο αγροδιατροφικό προϊόν της Κυπριακής Δημοκρατίας και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της ταυτότητας της χώρας διεθνώς. Όπως ανέφερε, η κατοχύρωση του προϊόντος ως ΠΟΠ αποτελεί ιστορική επιτυχία για την Κύπρο, καθώς συνδέει το προϊόν με τον τόπο, την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά, ενώ δημιουργεί αναπτυξιακές προοπτικές για ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής.

«Η διατήρηση και η διαφύλαξη του καθεστώτος ΠΟΠ του χαλλουμιού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το Υπουργείο μας και την Κυβέρνηση», είπε, προσθέτοντας ότι εξίσου σημαντική είναι η διασφάλιση της συνέχισης των εξαγωγών, οι οποίες ξεπερνούν τα €350 εκατομμύρια τον χρόνο και στηρίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη την Κύπρο. Για την επίτευξη των δύο στόχων, πρόσθεσε, απαιτούνται συντονισμός, συνεργασία και έγκαιρος σχεδιασμός από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Μετά την παράταση της μεταβατικής περιόδου έως τον Ιούλιο του 2029 για συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του φακέλου, το Υπουργείο υλοποίησε ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων. Στόχοι είναι η ενίσχυση της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος, η βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου και παρακολούθησης και η δημιουργία των προϋποθέσεων για ομαλή εφαρμογή των προδιαγραφών του χαλλουμιού ΠΟΠ.

Στο πλαίσιο αυτό συστάθηκαν δύο επιτροπές για το χαλλούμι ΠΟΠ. Η Ενδοτμηματική Επιτροπή τελεί υπό την προεδρία του Υπουργού Γεωργίας και σε αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, της Νομικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Εξωτερικών, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Γεωργίας, καθώς και ο ακαδημαϊκός του ΤΕΠΑΚ Δρ Φώτης Παπαδήμας, εμπειρογνώμονας για το χαλλούμι.

Δημιουργήθηκε, επίσης, Επιτροπή Παρακολούθησης για το χαλλούμι ΠΟΠ, υπό την προεδρία του Προέδρου του ΚΕΒΕ. Συμμετέχουν εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου, οργανωμένων συνόλων αιγοπροβατοτρόφων και αγελαδοτρόφων, καθώς και αγροτικών οργανώσεων.

Τον Δεκέμβριο του 2024 δόθηκε έκτακτη επιδότηση €2 εκατομμυρίων στους αιγοπροβατοτρόφους, με βάση την παραγωγικότητά τους, ως κίνητρο για επενδύσεις που θα περιορίσουν την εποχικότητα. Παράλληλα, αυστηροποιήθηκε η νομοθεσία για όσους δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του χαλλουμιού ΠΟΠ και εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι.

Ο Γενικός Διευθυντής αναφέρθηκε ακόμη στο σχέδιο ανάπτυξης 26 μεγάλων μονάδων αιγοπροβατοτροφίας, με περισσότερα από 800 παραγωγικά ζώα η καθεμία, σε κρατικά τεμάχια. Τα τεμάχια, όπως είπε, έχουν ήδη διανεμηθεί στους δικαιούχους.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη διαφοροποίηση της ετήσιας κεφαλικής επιδότησης συνολικού ύψους €4 εκατομμυρίων προς τους αιγοπροβατοτρόφους. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια η επιδότηση δινόταν ανά ζώο, από το 2025 συνδέεται με την παραγωγικότητα, ώστε να ενθαρρύνει την αύξηση της παραγωγής και τη μείωση της εποχικότητας.

Το Υπουργείο δεν αύξησε περαιτέρω τις ποσότητες αγελαδινού γάλακτος που διατίθενται για την τυροκόμηση χαλλουμιού. «Οι ποσότητες κλειδώθηκαν στα νούμερα του 2024, δηλαδή 234.000 τόνοι αγελαδινού γάλακτος ετησίως, ή 19.500 τόνοι μηνιαίως, μόνο θα μπορούν να διατεθούν για την παραγωγή χαλλουμιού ΠΟΠ», ανέφερε ο κ. Γρηγορίου.

Δημιουργήθηκε, ακόμη, λογισμικό για την καταγραφή του αιγοπρόβειου γάλακτος που παραδίδεται στη βιομηχανία για την παραγωγή χαλλουμιού ΠΟΠ. Καταγράφονται οι ποσότητες που παραδίδονται από τον Οκτώβριο του 2024, ενώ τα στοιχεία επαληθεύονται από πολλαπλές πηγές από τον Ιανουάριο του 2025. Το σύστημα τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από όλες τις πηγές τον Μάιο του 2025. «Το λογισμικό αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την τεκμηρίωση και στήριξη των παραπέρα αποφάσεων αλλά και επιπλέον εργαλείο για τη διενέργεια ελέγχων», είπε.

Στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις, με σχεδόν το 50% των επιδοτήσεων του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος —€29 εκατομμύρια από σύνολο €67 εκατομμυρίων— να αφορά την αιγοπροβατοτροφία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το ερευνητικό πρόγραμμα AGRICYGEN του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για τη γενετική βελτίωση αιγοπροβάτων. Παράλληλα, υλοποιείται πρόγραμμα ανίχνευσης γαλακτόσκονης στο χαλλούμι ΠΟΠ, σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ και το Γενικό Χημείο του Κράτους. Το πρόγραμμα άρχισε το καλοκαίρι του 2024 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Ο κ. Γρηγορίου είπε ότι το τελευταίο διάστημα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον διάλογο και στην ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το χαλλούμι ΠΟΠ. Στις αρχές Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστές συναντήσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου, εκπροσώπους των αγελαδοτρόφων από την ΠΟΑ και την ΕΝΑΚ, καθώς και εκπροσώπους των επτά αναγνωρισμένων ομάδων παραγωγών αιγοπροβατοτρόφων.

Στις συναντήσεις παρουσιάστηκαν το ευρωπαϊκό και το κυπριακό νομοθετικό πλαίσιο για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις, οι διαδικασίες καταχώρισης ή τροποποίησης φακέλων ΠΟΠ και ΠΓΕ, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων φορέων και τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Όπως είπε, υπογραμμίστηκε ότι «η απρόσκοπτη συνέχιση των εξαγωγών και η πλήρης διασφάλιση του καθεστώτος ΠΟΠ αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες για το Υπουργείο».

Καταλήγοντας, ο κ. Γρηγορίου χαρακτήρισε το χαλλούμι ΠΟΠ εθνικό κεφάλαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνδεδεμένο με την ιστορία, την παράδοση και το μέλλον του τόπου. «Μόνο μέσα από κοινή προσπάθεια, συνεννόηση και αίσθημα ευθύνης θα μπορέσουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα προϊόν ισχυρότερο, πιο αξιόπιστο, πιο πολύτιμο από ποτέ, που να δημιουργεί οικονομικά οφέλη για τον τόπο μας», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ