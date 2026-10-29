Την ενίσχυση των διμερών σχέσεων Κύπρου και Γερμανίας συζήτησαν ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός και ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Κύπρο, Δρ. Hans–Peter Jugel, σε εθιμοτυπική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών.
Κεραυνός και Jugel συζήτησαν την ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου–Γερμανίας
Στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Οικονομικών με τον Γερμανό Πρέσβη βρέθηκαν η συνεργασία των δύο χωρών στην ΕΕ και οι ευρωπαϊκές προκλήσεις.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για θέματα διμερούς ενδιαφέροντος, με έμφαση στις διαχρονικά στενές σχέσεις των δύο χωρών και στους τρόπους περαιτέρω ενδυνάμωσής τους, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης σημαντικές προκλήσεις που επηρεάζουν το μέλλον της ΕΕ. Μεταξύ αυτών ήταν η ασφάλεια και η άμυνα, ιδιαίτερα υπό το φως των γεωπολιτικών εξελίξεων και του πολέμου στην Ουκρανία, η πράσινη μετάβαση και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η ενεργειακή ασφάλεια, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.
Κοινή ήταν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαπίστωση για τις προκλήσεις και τη μεγάλη αβεβαιότητα που επικρατεί διεθνώς στην οικονομία, λόγω των γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων. Όπως σημειώνεται, τα κράτη μέλη της ΕΕ καλούνται να τις διαχειριστούν από κοινού, λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και αναλαμβάνοντας κοινή δράση.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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