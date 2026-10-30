Βιομηχανία: Αυξημένες οι τιμές παραγωγού κατά 6,2%

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Σεπτέμβριο 2026 έφτασε στις 130,5 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 2,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2026.

Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 6,2%.

Τον Σεπτέμβριο 2026 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2026, ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων, ενώ σημείωσε αύξηση σε όλους τους υπόλοιπους τομείς και συγκεκριμένα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10,5%, στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών κατά 1,7% και στη μεταποίηση κατά 0,2%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις σε όλους τους τομείς, ως εξής: παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 21,1%, παροχή νερού και ανάκτηση υλικών 10,3%, μεταποίηση 2,4% και μεταλλεία και λατομεία 0,8%. Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Σεπτέμβριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (13,0%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (5,6%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (5,2%), στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (4,5%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (2,9%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 2,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.