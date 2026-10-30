Cyta: Πλεόνασμα €34,9 εκατ. και επενδύσεις €70 εκατ. στον προϋπολογισμό του 2027

Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta) προβλέπει αύξηση της κερδοφορίας και σημαντική ενίσχυση των επενδύσεών της το 2027, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατέθηκε στη Βουλή. Το πλεόνασμα μετά τη φορολογία αναμένεται να ανέλθει στα €34,9 εκατ. από €30,9 εκατ. το 2026, ενώ τα συνολικά έσοδα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 6,2%, φτάνοντας τα €478,5 εκατ.

Οι συνολικές δαπάνες της Cyta ανέρχονται στα €627,4 εκατ., αυξημένες κατά 4,9% σε σχέση με το 2026. Ξεχωρίζει η πρόβλεψη για επενδύσεις ύψους €70 εκατ., έναντι €40 εκατ. φέτος, οι οποίες θα κατευθυνθούν κυρίως στη δημιουργία νέου Κέντρου Δεδομένων και σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, ο οργανισμός συνεχίζει την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και την υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις, παρουσιάζονται αυξημένες κατά €30 εκατ. το 2027 σε σχέση με το 2026, και ουσιαστικά αφορούν τη χρηματοδότηση θυγατρικών εταιρειών της ΑΤΗΚ, για υλοποίηση συγκεκριμένων έργων όπως πιο κάτω:

• Νέο Κέντρο Δεδομένων, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τα 2 έτη. Το έργο αναμένεται να εξυπηρετήσει τους πελάτες της ΑΤΗΚ, την τοπική επιχειρηματική αγορά, το κράτος, άλλους δημόσιους οργανισμούς, καθώς και πελάτες του εξωτερικού.

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο την εμπορική δραστηριοποίηση στον τομέα της ενέργειας, περιλαμβανομένων των ενεργειακών αναγκών του νέου Κέντρου Δεδομένων.

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται επίσης αυξημένη δαπάνη για προσωπικό, η οποία ανέρχεται στα €137,3 εκατ., καθώς και πρόνοια €23 εκατ. για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Ταμείου Συντάξεων, τη στιγμή που το αναλογιστικό έλλειμμα του σχεδίου συντάξεων έχει αυξηθεί στα €211,6 εκατ. στο τέλος του 2025.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, ο προϋπολογισμός της ΑΤΗΚ ετοιμάζεται στη βάση των Δεδουλευμένων (on accrual basis) και με βάση την Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το 2027, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προϋπολογισμού, παρουσιάζεται πλεόνασμα πριν τη φορολογία ύψους €40,09 εκατ. και πλεόνασμα μετά τη φορολογία ύψους €34,92 εκατ., σε σχέση με €34,9 εκατ. και €30,9 εκατ., αντίστοιχα το 2026. Παρουσιάζεται δηλαδή αύξηση στο πλεόνασμα πριν τη φορολογία σε σχέση με το 2026 κατά 14,85% ή σε απόλυτους αριθμούς αύξηση κατά €5,2 εκατ. Η αύξηση στο πλεόνασμα οφείλεται στην αύξηση των συνολικών εσόδων κατά €27,91 εκατ., με παράλληλη μικρότερη αύξηση στις δαπάνες ύψους €22,73 εκατ.

Τα έσοδα το 2027 ανέρχονται στα €478,48 εκατ. σε σύγκριση με €450,57 εκατ. το 2026, παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση της τάξης του 6,2% ή σε απόλυτους αριθμούς αύξηση ύψους €27,91 εκατ. Τα έτη 2028-2029 συνεχίζουν να αυξάνονται και να ανέρχονται στα €498 εκατ. και €502,35 εκατ., αντίστοιχα.

Τα έξοδα (τακτικές δαπάνες) στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, το 2027, ανέρχονται στα €438,39 εκατ., σε σύγκριση με εγκεκριμένες δαπάνες το 2026 ύψους €415,67 εκατ., παρουσιάζεται δηλαδή αύξηση της τάξης του 5,46% ή σε απόλυτους αριθμούς αύξηση ύψους €22,73 εκατ. Τα έτη 2028-2029 οι δαπάνες αυξάνονται περαιτέρω και ανέρχονται στα €455,69 εκατ. και €457,43 εκ.ατ, αντίστοιχα.

Δαπάνες

Οι δαπάνες στο Δελτίο Δαπανών του Προϋπολογισμού ανέρχονται το 2027 στα €627,37 εκατ., σε σχέση με €597,89 εκατ. το 2026. Παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση ύψους 4,93% ή σε απόλυτους αριθμούς €29,48 εκατ. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, η αύξηση αποδίδεται κυρίως στις αυξημένες λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες του οργανισμού.

Υποχρέωση του Ταμείου Συντάξεως

Σύμφωνα με νεότερη αναλογιστική μελέτη του Σχεδίου Συντάξεων Υπαλλήλων του Οργανισμού, το αναλογιστικό έλλειμμα χρηματοδότησης την 31/12/2025 ανέρχεται στα €211,56 έναντι €140,07 εκ. την 31/12/2024 και €85,59 εκ. την 31/12/2023. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ αποφάσισε την καταβολή ετήσιας εισφοράς ύψους 4,6% έναντι 3,9% που ήταν προηγουμένως και καταβολή ετήσιων ποσών για εξόφληση του ελλείμματος σε 8 χρόνια (2026 - €30 εκατ., 2027 - €23 εκατ., 2028 - €25 εκατ., 2029-2032 - €33,391 εκατ. ετήσια, 2033 - €29,54 εκατ.).