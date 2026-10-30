Η «ενσωμάτωση» Τ/κ στον κόσμο ενισχύει τις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού, λέει ο Ερχιουρμάν

«Η ενσωμάτωση του τουρκοκυπριακού λαού στον κόσμο και οι προσπάθειες εξεύρεσης λύσης στην Κύπρο δεν αποτελούν εναλλακτικές επιλογές, αλλά διαδικασίες που ενισχύουν η μία την άλλη», υποστήριξε ο Τουφάν Ερχιουρμάν.

Όπως ανέφερε, η τουρκοκυπριακή πλευρά θα συνεχίσει να εργάζεται «σε στενή διαβούλευση και συνεργασία με την Τουρκική Δημοκρατία για μια δίκαιη και μόνιμη λύση στο νησί».

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης υποστήριξε ότι οι Τουρκοκύπριοι αντιμετωπίζουν επί χρόνια «άδικη απομόνωση», η οποία περιορίζει τις διεθνείς επαφές και την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Επικαλέστηκε επιστολή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2026, υποστηρίζοντας ότι εκφράζεται ανησυχία για ενέργειες που επηρεάζουν αρνητικά τις πολιτιστικές, αθλητικές, πολιτικές και διπλωματικές δραστηριότητες των Τουρκοκυπρίων.

Αναφέρθηκε επίσης σε επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου, λέγοντας ότι επαναβεβαιώνεται ο στόχος της ΕΕ, από το 2004, για τερματισμό της «απομόνωσης» των Τουρκοκυπρίων.

«Το κοινό μήνυμα των δύο επιστολών είναι σαφές: Υπάρχει ισχυρή πολιτική και νομική βάση για την ανάπτυξη επαφών, διαλόγου και συνεργασίας με τον τουρκοκυπριακό λαό σε όλους τους τομείς», υποστήριξε.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν δήλωσε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο στην ανάπτυξη στενών σχέσεων με τους Τουρκοκύπριους στους επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς, πολιτιστικούς, αθλητικούς, οικονομικούς, τεχνολογικούς και διπλωματικούς τομείς.

Πρότεινε κοινά πανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα, ανταλλαγές νέων, αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις, καθώς και συνεργασία στο εμπόριο, στις επενδύσεις και στην ψηφιακή τεχνολογία.

Υποστήριξε ακόμη ότι το ψευδοκράτος μπορεί να λειτουργήσει ως «οικονομική, επιστημονική και πολιτιστική γέφυρα μεταξύ του τουρκικού κόσμου και της Ανατολικής Μεσογείου».

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του ψευδοκράτους στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών με καθεστώς παρατηρητή από το 2022, εξέφρασε την πρόθεση περαιτέρω ανάπτυξης των σχέσεων με τις χώρες-μέλη.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δήλωσε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή.

«Θέλουμε η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί σε περιοχή όπου θα κυριαρχούν ο αμοιβαίος σεβασμός, η συνεργασία χωρίς αποκλεισμούς και η κοινή ευημερία, αντί των εντάσεων και των πολιτικών αποκλεισμού», ανέφερε.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν ευχαρίστησε τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, ενώ συνεχάρη την Τουρκία για την 103η επέτειο ίδρυσης της Δημοκρατίας της. Μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στην Άγκυρα, αναμένεται να επιστρέψει σήμερα το απόγευμα στα κατεχόμενα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ