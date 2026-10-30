Στο 53% του ΑΕΠ ή €20 δις το χρέος των νοικοκυριών τον Ιούνιο 2026, στο 111% του ΑΕΠ των εταιρειών

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016, ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών παρουσιάζει αισθητή μείωση της τάξης του 65%.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Ιουνίου του 2026 στα 67,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 54% αφορά μετρητά, καταθέσεις και δάνεια, 4% αφορά χρεόγραφα, 25% μετοχές και 17% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Το αντίστοιχο ενεργητικό των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στα 77,9 δισ. ευρώ με αναλογία 24% σε μετρητά και καταθέσεις, 5% σε δάνεια, 0,6% σε χρεόγραφα, 37% σε μετοχές και 33% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Επιπλέον, το χρέος του τομέα στο τέλος Ιουνίου 2026, σύμφωνα με την ΚΤΚ, ανήλθε στα 41,7 δισ. ευρώ με τον δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 111% του ΑΕΠ, σημειώνοντας οριακή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 ο δείκτης χρέους των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών παρουσιάζει αισθητή μείωση της τάξης του 95%.

Ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικοί οργανισμοί και συνταξιοδοτικά ταμεία

Εξάλλου, σύμφωνα με την ΚΤΚ, το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών όσον αφορά αμιγώς χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στα 6,5 δισ. ευρώ και είναι κατανεμημένο ως εξής: 6% σε μετρητά και καταθέσεις, 2% σε δάνεια, 26% σε χρεόγραφα, 47% σε μετοχές και 20% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Αντίστοιχα, οι επενδυτικοί οργανισμοί διαθέτουν ενεργητικό σε χρηματοοικονομικά μέσα 7,9 δισ. ευρώ επενδυμένο 4% σε μετρητά και καταθέσεις, 13% σε δάνεια και χρεόγραφα, 80% σε μετοχές και 3% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Εξάλλου, οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα των συνταξιοδοτικών ταμείων ανήλθαν στα 5,1 δισ. ευρώ και αφορούν κυρίως μετρητά και καταθέσεις σε ποσοστό 12%, 13% σε δάνεια, 6% σε χρεόγραφα, 59% σε μετοχές και 9% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ