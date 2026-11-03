Ανεβαίνουν τα καταθετικά επιτόκια, κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης τα δανειστικά

Την ίδια στιγμή, τα επιτόκια δανεισμού στην Κύπρο πλην των επιχειρηματικών, παραμένουν κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, με τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια να καταγράφουν περαιτέρω μείωση σε σχέση με τον Αύγουστο. Σημαντική αύξηση σημειώθηκε στο επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων.

Καταθετικά επιτόκια

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δημοσιεύτηκαν την Δευτέρα, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά αυξήθηκε στο 1,62%, από 1,35% τον Αύγουστο και 1,10% τον Σεπτέμβριο του 2025.

Παρά την άνοδο, τα καταθετικά επιτόκια στην Κύπρο παραμένουν από τα χαμηλότερα στην ευρωζώνη, κατατάσσοντας τη χώρα στην πέμπτη θέση από το τέλος, πίσω μόνο από τη Σλοβενία (0,77%), την Ελλάδα (1,28%), τη Βουλγαρία (1,49%) και την Κροατία (1,55%).

Στον αντίποδα, οι καταθέτες στην Ιταλία και τη Φινλανδία εξακολουθούν να απολαμβάνουν σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις, με τα επιτόκια να διαμορφώνονται στο 2,91% και 2,82% αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, στην ευρωζώνη συνεχίζεται η ανοδική πορεία των αποδόσεων στις προθεσμιακές καταθέσεις, με το μέσο καταθετικό επιτόκιο να ανεβαίνει στο 2,33%, από 2,13% τον Αύγουστο και 1,74% τον αντίστοιχο μήνα του 2025, διευρύνοντας τη διαφορά σε σχέση με την Κύπρο.

Στον πάτο οι επιχειρήσεις

Όσον αφορά το επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (προθεσμίας, σύνολο) αυξήθηκε στο 1,58% από 151% τον προηγούμενο μήνα. Πέρσι ήταν 1,18%.

Παρά την αύξηση, οι κυπριακές επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στον πάτο της ευρωζώνης όσον αφορά τις αποδόσεις των καταθέσεών τους. Με επιτόκιο μόλις 1,58%, λαμβάνουν τις χαμηλότερες αποδόσεις από όλες τις χώρες του ευρώ, την ώρα που οι επιχειρήσεις στη Γαλλία και την Ιταλία εξασφαλίζουν αποδόσεις 2,70% και 2,58% αντίστοιχα.

Η διαφορά γίνεται ακόμη πιο εμφανής σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης, όπου οι επιχειρήσεις λαμβάνουν επιτόκιο 2,48% για τις καταθέσεις τους, σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από ό,τι στην Κύπρο.

Επιτόκια δανείων

Όσον αφορά τα δανειστικά επιτόκια στην Κύπρο, τα στοιχεία της ΕΚΤ δείχνουν ότι παραμένουν χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ τον Σεπτέμβριο σημείωσαν νέα υποχώρηση. Τόσο τα στεγαστικά όσο και τα καταναλωτικά δάνεια έγιναν φθηνότερα σε σχέση με τον Αύγουστο.

Σε σχέση με τα επιτόκια επιχειρηματικών δανείων, είναι τα όγδοα πιο ψηλά στην ΕΕ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.