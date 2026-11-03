Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Κάνει βουτιά η θερμοκρασία - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από βροχές και καταιγίδες
Αρχικά αίθριος ο καιρός σήμερα, όμως τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά, το εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά. Το σκηνικό θα καταστεί πιο φθινοπωρινό από τα μέσα της εβδομάδας.
Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανό σύντομη καταιγίδα, στα ορεινά, περιοχές στο εσωτερικό και στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βορειοδυτικοί ως βόρειοι ασθενείς 3 Μποφόρ για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και τοπικά το απόγευμα στα νοτιοδυτικά μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες, κυρίως ψηλές, νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Την Τετάρτη, αναμένονται τοπικές βροχές ή και καταιγίδα. Την Πέμπτη, τοπικά αυξημένες νεφώσεις, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
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