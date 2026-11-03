Ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι την Τρίτη 10η και την Τετάρτη 11η Νοεμβρίου θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας, με μεσολάβηση των ΗΠΑ, στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Στο Αμπού Ντάμπι το νέο ραντεβού Ρωσίας και Ουκρανίας - Οι ΗΠΑ μεσολαβούν σε νέες συνομιλίες
Φωτογραφία αρχείου
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε ότι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα συναντηθούν στο Αμπού Ντάμπι, με επίκεντρο τη μεταπολεμική ασφάλεια, τα ανθρωπιστικά ζητήματα και τα επόμενα βήματα προς την ειρήνη.
Η Μόσχα διαβεβαίωσε τον Οκτώβριο πως είναι έτοιμη να ξαναρχίσει ειρηνευτικές συνομιλίες, που είχαν πρακτικά ανασταλεί από τις αρχές της χρονιάς.
Η πιο πρόσφατη τριμερής συνάντηση ρωσικής, ουκρανικής και αμερικανικής αντιπροσωπείας είχε γίνει στα μέσα Φεβρουαρίου στη Γενεύη, στην Ελβετία, χωρίς να σημειωθεί πρόοδος στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος που οδεύει να κλείσει πέντε χρόνια, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές επέμειναν στις θέσεις τους.
«Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις διευθετήσεις για τη μεταπολεμική ασφάλεια, την αποκλιμάκωση, τις ανθρωπιστικές προσπάθειες και τα επόμενα βήματα προς την ειρήνη», ανέφερε ο κ. Γουίτκοφ μέσω X.
Σημείωσε ακόμη ότι αμερικανοί διαπραγματευτές θα μεταβούν μέσα στην εβδομάδα στις Βρυξέλλες για να συναντηθούν «με αντιπροσώπους της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της ΕΕ και του NATO για να συζητήσουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία» και για την «μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ευρώπη», μεταξύ άλλων.
Το Κίεβο ανέφερε χθες ότι ρωσικοί βομβαρδισμοί εναντίον σχολείου όπου διανεμόταν ανθρωπιστική βοήθεια είχε απολογισμό τουλάχιστον 26 νεκρούς.
Οι βομβαρδισμοί καταγράφτηκαν καθώς οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας ξανάρχισαν τους βομβαρδισμούς στην περιφέρεια της Χερσώνας (νότια), έπειτα από σπάνια τοπική κατάπαυση του πυρός για την απομάκρυνση κατοίκων της πόλης Ολέσκι, που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.