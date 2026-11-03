Στο Αμπού Ντάμπι το νέο ραντεβού Ρωσίας και Ουκρανίας - Οι ΗΠΑ μεσολαβούν σε νέες συνομιλίες

Η Μόσχα διαβεβαίωσε τον Οκτώβριο πως είναι έτοιμη να ξαναρχίσει ειρηνευτικές συνομιλίες, που είχαν πρακτικά ανασταλεί από τις αρχές της χρονιάς.

Η πιο πρόσφατη τριμερής συνάντηση ρωσικής, ουκρανικής και αμερικανικής αντιπροσωπείας είχε γίνει στα μέσα Φεβρουαρίου στη Γενεύη, στην Ελβετία, χωρίς να σημειωθεί πρόοδος στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος που οδεύει να κλείσει πέντε χρόνια, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές επέμειναν στις θέσεις τους.

«Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις διευθετήσεις για τη μεταπολεμική ασφάλεια, την αποκλιμάκωση, τις ανθρωπιστικές προσπάθειες και τα επόμενα βήματα προς την ειρήνη», ανέφερε ο κ. Γουίτκοφ μέσω X.

Σημείωσε ακόμη ότι αμερικανοί διαπραγματευτές θα μεταβούν μέσα στην εβδομάδα στις Βρυξέλλες για να συναντηθούν «με αντιπροσώπους της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της ΕΕ και του NATO για να συζητήσουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία» και για την «μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ευρώπη», μεταξύ άλλων.

Το Κίεβο ανέφερε χθες ότι ρωσικοί βομβαρδισμοί εναντίον σχολείου όπου διανεμόταν ανθρωπιστική βοήθεια είχε απολογισμό τουλάχιστον 26 νεκρούς.

Οι βομβαρδισμοί καταγράφτηκαν καθώς οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας ξανάρχισαν τους βομβαρδισμούς στην περιφέρεια της Χερσώνας (νότια), έπειτα από σπάνια τοπική κατάπαυση του πυρός για την απομάκρυνση κατοίκων της πόλης Ολέσκι, που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ