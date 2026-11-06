Χάκαραν το email του Άδωνι Γεωργιάδη! Ακριβά γούστα έχουν οι Χάκερς - Παρήγγειλαν 150 Porsche, 50 Mercedes και 24 καραμπίνες

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, οι δράστες χρησιμοποίησαν το email του υπουργού για να παραγγείλουν 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 καραμπίνες Benelli και ένα πιστόλι Springfield Armory Echelon.

Ο ίδιος αποκάλυψε το περιστατικό με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, δημοσιεύοντας μάλιστα φωτογραφίες από τα μηνύματα που είχαν σταλεί εκ μέρους του.

Ανήμερα των γενεθλίων μου, μου επιφύλαξαν την εξής έκπληξη. “Χάκαραν» το email μου και χρησιμοποιώντας το όνομα μου, έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες. 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο. Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου αλλά τους ενημερώνω ότι μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά. Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν… Υ.Γ. Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 6, 2026

Σε ένα από αυτά, που απευθυνόταν στην Porsche, οι άγνωστοι εμφανίζονταν να γράφουν εξ ονόματος του υπουργού ότι επιθυμούσε να αγοράσει 150 αυτοκίνητα για τον ίδιο και τη σύζυγό του, Ευγενία Μανωλίδου.

«Πρωτότυπες» ευχές γενεθλίων

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντιμετώπισε αρχικά το περιστατικό με χιούμορ, σχολιάζοντας τον ασυνήθιστο τρόπο με τον οποίο οι δράστες επέλεξαν να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του.

«Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αφήσει το περιστατικό χωρίς συνέχεια, γνωστοποιώντας ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και προτίθεται να κινηθεί νομικά.

Ο υπουργός ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με τη φράση «Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν…», προσθέτοντας με νόημα ότι «ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα».

«Το δημοσιοποίησα για να μη μου ζητήσουν λεφτά»

Μιλώντας αργότερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Γεωργιάδης περιέγραψε πώς αντιλήφθηκε την παραβίαση του λογαριασμού του.

Όπως εξήγησε, όταν άνοιξαν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το πρωί και έλεγξαν τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα μηνύματα, διαπίστωσαν ότι είχαν ήδη αποσταλεί οι συγκεκριμένες παραγγελίες.

Ο ίδιος ανέφερε γελώντας ότι αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την υπόθεση, ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή παρεξήγηση σχετικά με τις αγορές.

«Το δημοσιοποίησα για να μην νομίσουν ότι έχω κάνει αυτές τις παραγγελίες στα αλήθεια και μου ζητήσουν λεφτά. Μεγάλη πλάκα, δεν πειράζει, όλα καλά», δήλωσε.

Παρά τη χιουμοριστική του διάθεση, ο Έλληνας υπουργός επεσήμανε την ανάγκη προσοχής απέναντι στους κινδύνους του διαδικτύου και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Το περιστατικό αναμένεται πλέον να απασχολήσει τις αρμόδιες αρχές, μετά την επικοινωνία του υπουργού με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.