Τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας Κύπρου και Κίνας σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η εκπαίδευση, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT), η γεωργία, η ναυτιλία, η πράσινη χρηματοδότηση και ο τουρισμός συζήτησαν την Παρασκευή ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός και ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κύπρο, Yang Yundong.
Κύπρος και Κίνα συζητούν διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας
Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός και ο Κινέζος Πρέσβης Yang Yundong συζήτησαν τομείς συνεργασίας και την προοπτική αύξησης των κυπριακών εξαγωγών στην Κίνα.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης του Πρέσβη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης τις διμερείς σχέσεις, καθώς φέτος συμπληρώνονται 55 χρόνια διπλωματικών σχέσεων και πέντε χρόνια από την αναβάθμισή τους σε Στρατηγική Εταιρική Σχέση. Συζητήθηκαν ακόμη οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής, εμπορικής και επενδυτικής συνεργασίας, ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κίνα στις αρχές του 2027.
Ο κ. Κεραυνός ευχαρίστησε τον Πρέσβη για τη σταθερή στήριξη της Κίνας, ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε μια συνολική, δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Αναφέρθηκε στη θετική πορεία και την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, όπως αποτυπώνονται και στις πρόσφατες αξιολογήσεις διεθνών οίκων, καθώς και στο διμερές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών. Επισήμανε ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αύξηση των κυπριακών εξαγωγών προς την κινεζική αγορά.
Ο Υπουργός έθεσε επίσης το θέμα της επικαιροποίησης της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, η οποία χρονολογείται από το 1990. Από την πλευρά του, ο κ. Yang Yundong εξέφρασε ικανοποίηση για το επίπεδο των διμερών σχέσεων και την ετοιμότητα της κινεζικής πλευράς να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία με την Κύπρο στους συγκεκριμένους τομείς.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας και να προωθήσουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προς όφελος των οικονομιών και των λαών των δύο χωρών.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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