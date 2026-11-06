Νομοσχέδια που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και στη μείωση των διοικητικών βαρών κατά την εισαγωγή τους σε οργανωμένες αγορές εξέτασε την Παρασκευή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.
Βουλή: Στο επίκεντρο η πρόσβαση επιχειρήσεων στις κεφαλαιαγορές
Η Επιτροπή Οικονομικών εξέτασε νομοσχέδια για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Listing Act, ενώ ολοκλήρωσε και τη συζήτηση ρυθμίσεων για προαγωγές στις ιατρικές υπηρεσίες.
Η Οικονομική Διευθύντρια του Υπουργείου Οικονομικών, Αυγή Χρυσοστόμου Λαπαθιώτη, ανέφερε ότι τα δύο τροποποιητικά νομοσχέδια εντάσσονται στο ευρωπαϊκό νομοθετικό πακέτο Listing Act. Στόχος του πακέτου είναι να καταστήσει τις δημόσιες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο ελκυστικές για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες, και να ενθαρρύνει τη χρηματοδότησή τους μέσω των κεφαλαιαγορών.
Κατά τη συζήτηση διευκρινίστηκε ότι το πρώτο νομοσχέδιο εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με ευρωπαϊκή οδηγία, ενώ το δεύτερο αφορά την εφαρμογή ευρωπαϊκού κανονισμού, μεταξύ άλλων ως προς τις κυρώσεις και τις εξουσίες των αρμόδιων αρχών.
Ένα από τα ζητήματα που τέθηκαν ήταν η μείωση του ελάχιστου ποσοστού μετοχών που πρέπει να διατίθεται στο ευρύ κοινό, από 25% σε 10%. Προτείνεται επίσης να προβλεφθεί στο νομοσχέδιο η δυνατότητα των ρυθμιζόμενων αγορών να εφαρμόζουν εναλλακτικά κριτήρια.
Το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι, μετά από διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Νομικής Υπηρεσίας, θα αποστείλει αναθεωρημένο κείμενο ώστε να περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη δυνατότητα. Οι βουλευτές που συμμετείχαν στη συνεδρία συμφώνησαν με την προτεινόμενη τροποποίηση.
Επισημάνθηκε ακόμη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει την πρώτη επιστολή στο πλαίσιο διαδικασίας παράβασης, λόγω καθυστέρησης στη μεταφορά της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Εκτιμήθηκε ότι η εναρμόνιση θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, ενδεχομένως και νωρίτερα.
Η Επιτροπή ολοκλήρωσε επίσης την κατ’ άρθρον συζήτηση δύο τροποποιητικών νομοσχεδίων για τη διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων προς προαγωγή σε συγκεκριμένες θέσεις στις ιατρικές υπηρεσίες.
Όπως αναφέρθηκε, προβλέπεται προκαταρκτική αξιολόγηση, με παραπομπή στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) τριπλάσιου αριθμού υποψηφίων σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις. Οι βουλευτές συμφώνησαν να προωθηθούν τα νομοσχέδια στην Ολομέλεια της Βουλής.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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