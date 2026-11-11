Ο Τζόνι Ντεπ γίνεται ο «Ebenezer»: Εντυπωσιακή πρεμιέρα της χριστουγεννιάτικης ταινίας στο Λονδίνο με το λαμπρό καστ (φώτος)

Στο πλευρό του βρέθηκαν οι συμπρωταγωνιστές του Ρούπερτ Γκριντ (Rupert Grint), Τράμελ Τίλμαν (Tramell Tillman), Σαμ Κλάφλιν (Sam Claflin), Τσάρλι Μέρφι (Charlie Murphy), Έλι Μπάμπερ (Ellie Bamber), Χένρι Λόιντ-Χιουζ (Henry Lloyd-Hughes), Ρόμπερτ Στρέιντζ (Robert Strange), Φρέντι Λι-Γκρέι (Freddie Lee-Grey) και ο σκηνοθέτης της ταινίας Τι Γουέστ (Ti West).

ψ πολυαναμενόμενη παραγωγή της Paramount, σε σενάριο του Νάθανιελ Χάλπερν (Nathaniel Halpern), μεταφέρει τους θεατές στις αρχές της βικτωριανής εποχής στο Λονδίνο με το σύνθημα: «Αυτόν τον Νοέμβριο, ο Τζόνι Ντεπ είναι ο Εμπενίζερ Σκρουτζ. Το όνομα το γνωρίζετε, την ιστορία όχι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ