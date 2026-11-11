Στον διάσημο κινηματογράφο Odeon Luxe Leicester Square στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Ebenezer», της νέας μεταφοράς της κλασικής ιστορίας του Τσαρλς Ντίκενς «A Christmas Carol».
Ο Τζόνι Ντεπ γίνεται ο «Ebenezer»: Εντυπωσιακή πρεμιέρα της χριστουγεννιάτικης ταινίας στο Λονδίνο με το λαμπρό καστ (φώτος)
Η ταινία είναι παραγωγή της Paramount, σε σενάριο του Νάθανιελ Χάλπερν και σκηνοθεσία Τι Γουέστ.
Στον εμβληματικό ρόλο του Εμπενίζερ Σκρουτζ πρωταγωνιστεί ο Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) ο οποίος τράβηξε όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί, ντυμένος με ένα μαύρο κοστούμι, το χαρακτηριστικό του καπέλο trilby και κόκκινα γυαλιά.
Στο πλευρό του βρέθηκαν οι συμπρωταγωνιστές του Ρούπερτ Γκριντ (Rupert Grint), Τράμελ Τίλμαν (Tramell Tillman), Σαμ Κλάφλιν (Sam Claflin), Τσάρλι Μέρφι (Charlie Murphy), Έλι Μπάμπερ (Ellie Bamber), Χένρι Λόιντ-Χιουζ (Henry Lloyd-Hughes), Ρόμπερτ Στρέιντζ (Robert Strange), Φρέντι Λι-Γκρέι (Freddie Lee-Grey) και ο σκηνοθέτης της ταινίας Τι Γουέστ (Ti West).
ψ πολυαναμενόμενη παραγωγή της Paramount, σε σενάριο του Νάθανιελ Χάλπερν (Nathaniel Halpern), μεταφέρει τους θεατές στις αρχές της βικτωριανής εποχής στο Λονδίνο με το σύνθημα: «Αυτόν τον Νοέμβριο, ο Τζόνι Ντεπ είναι ο Εμπενίζερ Σκρουτζ. Το όνομα το γνωρίζετε, την ιστορία όχι».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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