Στην ανάγκη ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα συνταξιοδότησης, συγκλίνουν οι κοινωνικοί εταίροι, διατηρώντας ωστόσο διαφορετικές προσεγγίσεις σε βασικά ζητήματα της μεταρρύθμισης.
Οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων για τη μεταρρύθμιση των ταμείων προνοίας
Παρά τις διαφορές, όλοι οι φορείς αναγνωρίζουν τη σημασία της συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής κάλυψης και της ενίσχυσης της μακροπρόθεσμης συνταξιοδοτικής επάρκειας των εργαζομένων
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ τάσσονται γενικά υπέρ μιας πιο καθολικής και υποχρεωτικής κάλυψης των εργαζομένων, με στόχο την εξασφάλιση επαρκέστερων συντάξεων και τη διεύρυνση της συμμετοχής στα Ταμεία Προνοίας.
Αντίθετα, οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ υποστηρίζουν τη διατήρηση του εθελοντικού χαρακτήρα του θεσμού, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την επιβολή νέων υποχρεώσεων και το ενδεχόμενο αύξησης του εργασιακού κόστους.
Παρά τις διαφορές, όλοι οι φορείς αναγνωρίζουν τη σημασία της συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής κάλυψης και της ενίσχυσης της μακροπρόθεσμης συνταξιοδοτικής επάρκειας των εργαζομένων.
Οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων όπως αποτυπώθηκαν σε συγκριτικό πίνακα που δόθηκε στη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος τη Δευτέρα
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