«Έσβησε» ο τηλεοπτικός ιδιωτικός ντετέκτιβ Μάικ Χάμερ - Πέθανε ο ηθοποιός Στέισι Κιτς σε ηλικία 85 ετών

Ο Κιτς άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στη Μαγκνταλένκα της Πολωνίας, έπειτα από μακρά μάχη με σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, Μαλγκόσια Τομάσι Κιτς.

Είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας

Ο βετεράνος ηθοποιός είχε βρεθεί αντιμέτωπος και στο παρελθόν με σοβαρές περιπέτειες υγείας. Τον Ιούνιο του 2017 υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ βρισκόταν επί σκηνής σε θέατρο του Σικάγο, γεγονός που είχε προκαλέσει τότε μεγάλη ανησυχία στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Από τον Σαίξπηρ στον Μάικ Χάμερ

Παρότι θεωρούνταν ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Σαίξπηρ και είχε συνεργαστεί με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Τζον Χιούστον, το ευρύ κοινό τον ταύτισε κυρίως με τον τηλεοπτικό ιδιωτικό ντετέκτιβ Μάικ Χάμερ, τον εμβληματικό ήρωα που δημιούργησε ο συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Μίκι Σπιλέιν.

Ωστόσο, ο ίδιος επιδίωξε σε όλη την καριέρα του να αποφύγει την τυποποίηση και να ερμηνεύσει όσο το δυνατόν πιο διαφορετικούς χαρακτήρες.

Μια καριέρα γεμάτη διαφορετικούς ρόλους

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας του υποδύθηκε κορυφαίους σαιξπηρικούς ήρωες, όπως τον Άμλετ, τον Ριχάρδο Γ΄ και τον Βασιλιά Ληρ, ενώ εργάστηκε τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Ξεχώρισε στην ταινία «The Ninth Configuration», γνωστή και ως «Twinkle, Twinkle, Killer Kane», ενώ πρωταγωνίστησε στη σειρά «Titus» και συμμετείχε στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία «Nebraska» του σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν.

Πιο πρόσφατα, το 2025, απέσπασε θετικά σχόλια για την ερμηνεία του στην ταινία «Jay Kelly», όπου υποδύθηκε τον πατέρα του χαρακτήρα που ενσάρκωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

«Δεν θα αντάλλασσα ποτέ αυτούς τους ρόλους»

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό New York το 2012, ο Στέισι Κιτς είχε παραδεχθεί ότι η επιθυμία του να αναλαμβάνει εντελώς διαφορετικούς ρόλους ενδέχεται να κόστισε εμπορικά στην καριέρα του.

«Ο στόχος μου ήταν να έχω όσο το δυνατόν πιο ποικίλη επιλογή ρόλων. Πιθανότατα αυτό έβλαψε την καριέρα μου. Οι επιλογές μου είχαν ένα κόστος. Αλλά έχω παίξει τον Άμλετ, τον Ριχάρδο Γ΄ και τον βασιλιά Ληρ και δεν θα τα αντάλλασσα αυτά με τίποτα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας καριέρας που διήρκεσε περισσότερες από έξι δεκαετίες και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στο αμερικανικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.